VAŠA PODSVEST OTKRIVA BUDUĆNOST, A DA TOGA NISTE SVESNI: Žene, ako sanjate ove 4 stvari, uskoro ćete se UDATI!

U ljudskoj je prirodi da pokušavamo da objasnimo život i stalno tražimo tajne znakove koji ukazuju na neke buduće događaje. Upravo zato mnogi ljudi čvrsto veruju u simboliku snova i njihovu moć.

Od nagoveštaja sreće, tuge, nedaća ili poslovnih uspeha, svaki san može otkriti mnogo toga, pa čak i kada je vreme za udaju. Prema verovanjima, postoji nekoliko snova koji su siguran znak da venčanje "kuca na vrata".

1. Izgradnja zida

Zid je simbol ograničenja i prepreka, ali to ne važi i za snove. Tako snovi o preskakanju zida znače da ćeš uspešno preskočiti sve prepreke koje se nalaze na putu, snovi u kojima rušiš zid označavaju uništavanje tih prepreka, dok snovi u kojima vidiš ostatke zida znače da je pred tobom pozitivno životno razdoblje. Ako u svojim snovima gradiš novi zid, pripremi se za udaju! Naime, gradnja zida u snovima predznak je skorašnje svadbe.

foto: Profimedia

2. Zeleni venac

Videti venac u snu znači da ćeš uspešno izbegavati sve brige i probleme. Zlatni venac predznak je dugog i sretnog života, crveni venac označava vernu ljubav, dok zeleni venac označava da ćeš se uskoro udati. Ali, postoje i venci koje nije dobro videti u snu. Reč je o onim cvetnim i napravljenim od granja koji predstavljaju brige u ljubavi i označavaju opasnost. Nadamo se da njih nećeš videti u svojim snovima.

foto: Profimedia

3. Drvo trešnje

Ako se ovo ukusno voće našlo u tvojim snovima, prava si srećnica. Naime, trešnje u snu označavaju da ćeš uskoro upoznati osobu koja će te oduševiti na prvi pogled. Ako u svom snu bereš trešnje, to označava uzbudljivu avanturu, a ako ih jedeš, pred tobom je povoljno zdravstveno razdoblje. Ako se želiš uskoro udati, nadamo se da će se u tvojim snovima naći drvo trešnje jer ono označava upravo to – skorašnju udaju. Još ako je to drvo u cvatu, predviđa ti se radostan bračni život.

foto: Shutterstock

4. Jahanje ždrebeta

Ždrebe u snovima označava ispunjenje najvećih životnih želja. Ako je među njima i ona da se uskoro udaš, u svom snu bi morala da ga jašeš. Jahanje ždrebeta predstavlja brzu odluku o ulasku u bračni život sa kojom bi mogla iznenaditi sve svoje bližnje. Kupovina ždrebeta ukazuje na ostvarenje planova, poklanjanje implicira na to da ćeš nekoga obradovati, a prodaja da radiš posao koji voliš. Ali nije sve tako ružičasto. Ako ti neko u snovima ukrade ždrebe, mogla bi se nekoga izneveriti, a ako ga u snu dobiješ na poklon, predviđa ti se neprijatno iznenađenje.

Foto: Profimedia

