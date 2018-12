HOROSKOP OTKRIVA KOGA ČEKA DIVAN RASPLET LJUBAVNE SUDBINE: Šarmu ovog znaka nemoguće je odoleti

Danas ćete biti vrlo optimistični i do uspeha vas vodi pozitivna energija koju širite, a evo koji će znak do kraja dana imati najviše sreće na polju ljubavi i posla...

Dragi Blizanci, približava nam se magija mladog Meseca i pomaže da ponovo pozitivno gledate na svoj ljubavni život. Odnos sa partnerom se polako popravlja, a stare greške se zaboravljaju. Važno je da vratite poverenje, dokažite partneru koliko vam je stalo do vaše ljubavi i da su vaše oči zaljubljene samo u njega. Vreme je da ponovo postavite temelje srećne ljubavi, a ako nastavite sa ovakvim energijom i stavom, zvezde će vam ubrzo ispuniti velike romantične želje.

Usamljeni Blizanci osetiće romantične varnice i počinju da gaje divna osećanja prema jednom kolegi. Njegova energija vam prija i spremni ste da prevaziđete strahove i borite se za početak nove ljubavi. Nije vam stalo do mišljenja okruženja. Iznenadićete se kada do kraja dana shvatite da ni on nije imun na vaš šarm. Očekujte divan rasplet ljubavne sudbine.

Na polju karijere sve ide po planu, a vi se korak po korak približavate ostvarenju poslovnih ciljeva. Prija vam rad u timu, a autoriteti na poslu primetiće da ste rođeni lider. Vaš trud nije uzaludan i uskoro možete očekivati pozitivne promene kada je u pitanju posao.

