ASTROLOŠKA PROGNOZA ZA POSLEDNJU NEDELJU 2018. GODINE: Život će vam postati cirkus, nikad se OČAJNIJE nećete osećati! EVO ZAŠTO!

U poslednjoj nedelju decembra 2018. godine toliko će se stvari odvijati u isto vreme, da će vas zbunjenost najverovatnije i dokrajčiti. Iako ćete zakoračiti desnom nogom brzo će vas stići pravi pravcati cirkus iz kog će se samo pojedinci izvući po planu. Srećom, dosta strasti će ići iz znaka u znak, što je svakako plus, kako god da se osećate. To će biti vaš izvor energije, zato se ne kolebajte već im se prepustite kada vam se ukaže prilika za to.

OVAN

Odmarajte se što više kako biste što odmorniji prešli u 2019, za razliku od protekle godine koju niste baš lagodno dočekali. Od samog početka nedelje učićete kako da ne paničite i, na veliku sreću, uspećete u tome. Udahnite duboko i pronađite snagu po kojoj ste u vašem krugu inače i poznati. Takođe, osmotrite vašu okolinu. Neko vas privlači, a i vi njega. To možda nije vaš partner, ali razmislite dobro, možda bi trebalo da bude. Idite korak po korak, ne žurite nikuda. Imajte na umu da nova godina tek dolazi, a sa njom i brojne promene. Biće sasvim dovoljno vremena za sve, na vama je sada samo da proberete šta ćete pre a šta kasnije.

BIK

Putuje vam se? Krenite! Ako nemate kad, onda vam neko s puta zasigurno pristiže, pun utisaka koje će vas i te kako obradovati. Već od utorka počećete da slavite dosadašnje uspehe, a mnogi vas tek očekuju, verovali ili ne. Ipak, ukoliko ste skoncentrisani samo na jednu sferu života, zbunjenost vas može sustići baš tu, gde najmanje očekujete da vam se konci mogu pomrsiti. U 2019. ulazite kao avanturista, iako to nije vaša najizraženija strana. Mnoge ćete iznenaditi, čak možda i više nego što ste ikada do sada. Spremite se za poletanje!

BLIZANCI

Ove nedelje radićete više nego ikada pre. Sva vaša energija odlazi na posao, poslovne obaveze, kontakte, kolege... ali to je u redu. Bolje s tim da budete načisto nego da posle praznika ne znate gde bijete. Dajte sve od sebe, pa pronađite svoj mir. Zatim, podelite ga sa najmilijima tokom prazničnih dana. Iznenadićete se koliko će vam prijati dani kada zaista ne budete imali šta da obavljate od obaveza. Na vama će biti samo da negujete svoje veze, kako društvene tako i emotivne.

RAK

Iduće nedleje ćete svakoga dana biti kao na ringišpilu. sve fešta za feštom, jer Sunce je u vašem znaku u ćošku gde i socijalizacija. Iskoristite ovo vreme da se zaista vidite sa svima. Razvijajte empatiju, trudite se da ne izgubite smisao za humor, udovoljavajte ljudima, a onda će i oni vama. Takođe, svim lošim situacijama probajte da pristupate s pozitivnim mislima na umu. Verujte da će vam ova rečenica biti od ogromne pomoći.

LAV

Vašu pozitivnu energiju iduće nedelje neće ništa moći da uništi. Neke ćete čak i "udaviti" koliko ćete biti veseli i raspoloženi. Ipak, potrudite se da saznate šta je tačno izvor vašeg dobrog raspoloženja, jer postoji mogućnost velikog pada tačno pred doček 2019. Moža ne bude ništa strašno, ali pojedince će ovo izuzetno dotući. Prete vam promene koje će se dogoditi u poslednji čas. Ne shvatajte ništa preozbiljno.

DEVICA

Ove nedelje vaš dom biće ravan autobuskoj stanici! Nema ko vas se neće setiti i poželeti da vas obiđe. Spremite se za kuvanje kafa, spremanje različitih jela i priče do ranih jutarnjih sati! Ukoliko nekoga, pak, istinski želite da vidite (a ne baš iznenada) moraćete da uzmete stvari u svoje ruke i pozovete tu osobu kod vas. U suprotnom, bićete neraspoloženi do daljeg.

foto: Profimedia

VAGA

Vi ćete poslednju nedelju 2018. najlagodnije proći. Do sredine nedelje pregledajte sve što treba i hladne glave se bacite na odmaranje. Praznike ćete provesti okruženi prijateljima i porodicom, imaćete utisak da vam više ništa u životu ne treba... dok ne odlučite da je vreme da se vratite poslu i shvatite da ste sami sebi prekratili vreme. Znajte da će vam sav odmor koji vam je pružen i te kako značiti, ne vraćajte se obavezama dok dobro ne ustanovite da je vreme za to.

ŠKORPIJA

Na vašu veliku žalost, došlo je vreme za reorganizaciju. sve što se zakomplikovali ili što vam se omaklo pa zakomplikovalo samo - sada morate raščivijati, kako biste što lakše ušli u 2019. U suprotnom imaćete i zdravstvenih problema zbog stresa koji vas sve vreme vreba, upravo iz tog razloga što ste okruženi haosom. Odmah zatim, bićete nagrađevi partijanjem do zore. I to zasluženim!

STRELAC

Osim što ćete nekim Škorpijama koje poznateje pomagati da se iskobeljaju iz sopstvenog haosa, većina Strelaca ove nedelje imaće i dosta svog haosa za sređivanje. Pronađite vremena za sebe, dajte sebi malo oduška, za promenu. Mnogi od vas nedavno su spoznali čari toga kako je biti centar sveta, ali ne uzimajte ništa zdravo za gotovo. Ako ne obratite pažnju na sebe i te kako ćete to izgubiti, jer o sebi nećete baš voditi računa.

JARAC

Ove nedelje shvatićete šta je "ono pravo" za vas. Mnogi će promeniti posao, mesto življenja, pa i partnera, zbog nečega što su tokom godine izgubili ili čak zaboravili. Nemojte se iznenaditi ako u sekundi shvatite da ste sve vreme živeli u zabludi. Možda će vas na trenutak to šokirati, ali brzo ćete se snaći, u sopstvenom stilu. Novu godinu i novogodišnje praznike provešćeteb kao potpuno drugi čovek i mnogi će vam zavideti zbog postignutih uspeha u poslednji čas. Impresivno!

VODOLIJA

Imate još dosta stvari koje niste skinuli s liste ove godine, ali vama se ne žuri. Ako ništa drugo, većinu ćete skinuti s dnevnog reda do kraja prazničnih dana, iako vam je za ostatak liste bilo potrebno da "preveslate" čitavu godinu. Ovaj period će vas na poseban način inspirisati, što će biti pravi vetar u leđa za nove pobede. Pre svake žurke se potrudite da se dobro odmorite. Idite na masaže, negujte i dušu i telo. Nemojte izgubiti nalet inspiracije. Čak i manjak sna vas može pokolebati. Ostanite fokusirani.

RIBE

Ako su vas ipak postavili za glavnog i odgovornog svakog okupljanja tokom novogodišnjih praznika koji slede, imajte na umu da ćete postati zvezda a da nećete ni trepnuti! Možda se ovome niste nadali, ali tako ćete se dobro spremiti za predstojeća dešavanja da ćete i sami sebe iznenaditi. S druge strane, imajte na umu da takva predanost traži mnogo energije. Hranite se zdravo, ali ne malo. Pravi je trenutak i da preispitate ostale granice koje ste sami sebi zadali. Ko zna za šta ste još spremni, a da niste ni svesni.

foto: Profimedia

Kurir.rs/Horoscope/Foto: Profimedia

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir

Autor: Kurir