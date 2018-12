ŽENE I MUŠKARCI NIKADA NE MOGU BITI SAMO PRIJATELJI! Spisak od 29 stavki od kojih će vam MOZAK PROKLJUČATI!

Da li ste znali da ukoliko konstantno sanjate nekoga, da je velika verovatnoća da ta osoba misli na vas? Inače, čovek je sposoban da sanja samo ljude s kojima se nekad u životu sreo. To čak uključuje i one pored kojih ste prošli na ulici, a niste ih ni registrovali. Takođe, što je soba u kojoj spavate hladnija - to je veća verovatnoća da ćete sanjati ružne snove.



Ipak, najveći horor pojedinci su osetili kada su shvatili listajući kroz brojna sitraživanja, te videli crno na belo da žene i muškarci nikada ne mogu biti "samo prijatelji"!

Otkrivamo vam 29 neverovatnih činjenica koje će i te kako promeniti vaš život, kao i pogled na svet.

1. Treba vam 4 minuta da se zaljubite

2. Kada nagnete glavu malo unazad i pogledate nagore izgledate mnogo seksepilnije i privlačnije

3. Kada neko zaplače i prva suza mu krene iz desnog oka, to su suze radosnice. Ukoliko prva krene iz levog, u pitanju je bol.

4. Kada vas neko laže obratite pažnju na ruke. Neće se ni pomeriti! Kažovi drže ruke mirno, dok kada vam neko govori istinu - govor mu prati gestikulacija, pa i najmanji pomak prsta.

5. Vrsta muzike koju slušate i te kako utiče na to kako doživljavate svet oko sebe.

6. Ljudi koji umeju da zasmeju druge uglavnom su najtužniji u grupi, ako ne i depresivni. Naime, oni to čine jer ne žele da se oni koji ih okružuju osećaju loše poput njih.

7. Ljudi kojima manjka samopouzdanja najveštije će vas poniziti, kako dok ste sami - tako i u društvu.

8. 75 odsto brakova sklopljnih iz afera završe se razvodom.

9. Što je soba u kojoj spavate hladnija, to su veće šanse da sanjate ružne snove.

10. Rezultati jednog istraživanja pokazuju da muškarci koji trče imaju jači libido i privlače mnogo više žena od onih koji ne trče.

foto: Profimedia

11. Nos pamti više od 50.000 različitih mirisa.

12. Brojna istraživanja dokazala su da je sreća zarazna. Teško je "odlepiti se" od srećnog čoveka.

13. Čovek može da sanja samo ljude s kojima je nekada bio u kontaktu. Imajte u vidu da se to odnosi i na ljude pored kojih ste prošli ali svesno im niste ni registrovali lik.

14. Kada izgubite mobilni telefon osećate isto što i onaj koji je doživeo iskustvo bliske smrti.

15. Kada neko glumi emocije, ograničen je na usne a ostatak lica se uopšte ne pomera. Kada se neko nasmeje samo usnama a ne i očima, znajte da mu ništa nije ni smešno, a ni prijatno.

16. Kafa umanjuje stres ženama, ali ne i muškarcima.

17. Ukoliko vam se raspoloženje naglo promeni na loše, to je znak da vam neko veoma nedostaje.

18. Ako sanjate da se neko loše ophodi prema vama to je znak da ste veoma strogi sami prema sebi i da bi trebalo malo da spustite loptu.

19. Ljudi koji više vremena provode na suncu uglavnom su srećniji od onih koji nisu u toj prilici.

20. Čak 68 odsto ljudi oseća da im telefon vibrira u džepu kada se to zapravo ne događa, a u pitanju je poremećaj - fantomska vibracija.

foto: Profimedia

21. Prosečan muškarac ima 10 različitih seksualnih partnerki, 6 šema na jednu noć i dva puta ga "ispale" pre nego što pronađe ženu iz svojih snova.

22. Ljudi uglavnom veruju izgledu pre nego ponašanju drugih ljudi, što je velika greška.

23. Mozak "radi na isto struje" na koliko i sijalica od 10 vati.

24. Jasan znak da ste sazreli je sledeći - ukoliko vam neko učini nešto loše, vi pronađete način da razumete zašto je određena osoba to uradila i šta je nju navelo na takvo ponašanje, a ne tražite način da joj vratite duplo.

25. Muškarci u proseku provedu godinu dana života samo gledajući u žene.

26. Istraživanja pokazuju da žene i muškarci nikada ne mogu da budu samo prijatelji.

27. Ljudi koji lako rumene uglavnom su mnogo miliji i lakše im je verovati nego ljudima koji ne crvene ni često ni lako.

28. Ukoliko konstantno sanjate nekoga velika je verovatnoća da ta osoba misli na vas.

29. Razgovor sa samim sobom čini vas pametnijima.

