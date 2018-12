DA LI JE I PRED VAMA PAKLENA NOVOGODIŠNJA NOĆ? Horoskop za 31. decembar otkriva: Vodolijama je svega dosta, a evo koga će uhvatiti upravo njihova GROZNICA!

Mnogi se za najluđu noć spremaju i po nekoliko dana, kako bi na najbolji mogući način i u krugu najvoljenijih dočekali novu godinu. Međutim, ne pođu pripreme baš svima za rukom, niti baš svi žele uopšte i da slave.

OVAN

U ovom danu dobro razmislite šta vam je ova godina donela dobro a šta loše. Krenite u 2019. naoružani željom za uspehom! Malo ćete se čak i razočarati kad shvatite kolik oste vremena izgubili na nešto što tek sad shvatate da je bilo loše za vas.

BIK

Sve što ste vi ove godine dobili je ljubav. Naučili ste da volite i da ste voljeni i to vam nimalo ne smeta. Šta više, potajno priželjkujete da tako i ostane. Sreća vaša, od poslednjeg dana 2018. sve i ide samo uzlaznom linijom. Iako još niste odlučili gde ćete dočekati 2019. budite sigurni da će se oko vas sjatiti samo vaši najdraži.

BLIZANCI

Shvatite da se vaši planovi uglavno završe veoma loše. Vreme je. Prestavine da planirate do tančina, opustite se malo. Samo tako ćete dočekati dobru godinu i zgaziti u nju na pravu nogu. Ne plašite se promena.

RAK

Unoći između 31. decembra i 1. januara ćete se toliko ludo zabavljati da ćete zaboraviti na sve brige koje imate. Kada bude dosta, lepo se odmorite. Odmor će vam trebati u 2019. godini.

LAV

Poslednjeg dana 2018. bićete toliko neraspoloženi da je velika verovatnoća da ćete početi ozbiljno da razmišljate o tome da potražite stručnu pomoć za svoje neraspoloženje. Ipak, dozvolite sebi da se dobro provedete pa vidite šta će vam doneti sutra. Ovo ne znači da treba da zaboravite na svoje muke, to samo znači da treba da naučite da ostavite neke probelem i da "prespavaju" pre nego što krenete da ih rešavate.

DEVICA

Vi ćete biti među najraspoloženijima tokom čitavog 31. decembra. Zasluženo - odlično ćete se i provesti za doček, šta god da ste odlučili da radite te večeri. Međutim, stižu vam čestitke od nekoga ko vcam se godinama nije javio. To vam može opasno uticati na raspoloženje, ali i na dalji tok života.

VAGA

Dugo ste čekali prazničnu sezonu, vreme kada ćete biti okruženi prijateljima na mestu koje svi obožavate. Ne dozvolite ničemu da vam sruši tu ideju kako će sve biti kako treba i kako ćete sa najvećim osmehom ući u 2019. Ipak, ne zapostavljajte voljenu osobu zbog druženja. Ovoga puta vam neće oprostiti.

ŠKORPIJA

Svi koji su se ogrešili o vas - iduće godine ćete im vratiti za to. Prestaćete da se interesujete, da ih kontaktirate, viđate... a za sve to prikupićete snage 31. decembra. Tada će vam posle jednog događaja biti dosta ljudi koji se tak oophode prema vama. I ne brinite, sve obaveze završićete na vreme i mirne duše slaviti do kasno u noć.

STRELAC

Poslednji dan godine provešćete razdražljiviji nego inače. Čitav ovaj period podseća vas na nekoga i ne možete da se otresete osećanja da čitav dan i čitavu noć treba da provedete sa tim nekim ko vas ispunjuje. Trebalo bi da sve bude po planu. Možda "minut gore ili dole", ali smirite se i uživajte. Sve će biti u redu.

JARAC

Od ove večeri vi i vaš partner postaćete neuništivi. Sprema vam se neviđeno iznenađenje zbog kojeg ćete osobu sa kojom ste obožavati. Ne razmišljajte o tome kako ćete se ponašati, kako ćete reagovati... prepustite se nepoznatom i verujte da ništa neće poći po zlu. Zaslužili ste predah.

VODOLIJA

31. decembra će vas lupiti pravo u čelo to da vi ovom svetu ne pripadate te ćete poželeti samo da prespavate novogodišnju noć. Ipak, to nećete učiniti, ma koliko izgledalo da hoćete. Ne trošite svoje vreme i ne odlučujte o stvarima koje tek treba da se dese. Sutra je novi dan.



RIBE

Poslednje veče u 2018. godini pamtićete po iznenađenjima koja su vam promenila život. Neki će ove večeri biti zaprošeni. Samci - budite otvoreni za nova poznanstva, evo vašeg idealnog partnera za uglom.

