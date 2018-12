IMALI STE PREVELIKA OČEKIVANJA, A SVE JE PALO U VODU: Ne dozvolite da vas hvata praznična DEPRESIJA, uradite OVO da vam naredna godina bude BOLJA!

Pred ulazak u svaku novu godinu skloni smo da sebi postavimo ambiciozne ciljeve i prevelika očekivanja, koja mislimo da ćemo ispuniti u narednih 12 meseci. To se obično ne završi preterano slavno. Zašto onda ne biste probali sebi da pomognete preko naizgled sitnih promena?

Postanite za nijansu empatičniji, ljubazniji, i jednostavno bolji za sebe i druge.

Fokusirajte se na ono što možete da kontrolišete

Toliko vremena izgubimo misleći da sve i svakoga možemo da kontrolišemo. A kada stvari izmaknu kontroli, neminovno se bude bes i anksioznost. U trenutku kada shvatite da ste isključivo vi sami jedina osoba koju možete zaista da iskontrolišete, stvari počinju da se menjaju na bolje.

foto: Shutterstock

Napustite situaciju u kojoj se ne osećate prijatno

Ukoliko se u nekom trenutku zateknete negde gde vam iz nekog razloga nije prijatno, jednostavno ustanite i napustite situaciju. Kasnije ćete to rešiti na neki konstruktivan način, i ako je potrebno objasniti nekoj osobi zašto ste to učinili. Ne treba da budete rob trenutaka koji vas razaraju, vratite im se kasnije kada budete spremni za to.

Ne budite stidljivi

Ako nešto ne znate, slobodno pitajte. Ako vam je teško, potražite savet. Ako želite nešto da naučite, odmah prionite na to. Život je previše kratak da biste se snebivali. To naravno ne znači da ne treba da budete ljubazni i vaspitani. Sve radite odmereno.

foto: Profimedia

Učinite prvi korak

Došlo je do nesporazuma sa prijateljem i od tada se niste čuli? Posvađali ste se sa roditeljem i sada je nastupilo zatišje? Prekinite ovaj lanac straha i inata, jer ćete time pokazati svoju snagu a ne slabost. Budite odrasla zrela osoba koja se ne plaši da prva pruži ruku. Samo tako će se stvari u životu pomerati nabolje.

Ne dozvolite da vam drugi govore ko ste

U redu je da vas ljudi kritikuju i savetuju, ali samo do jedne tačke. Kada postanu napadni, bezobrazni i krenu da vam objašnjavaju vas same, vi lupite rukom o sto. Podsetite ih da ste vi ti koji najbolje od svih znate kako zaista izgleda biti u vašoj koži.

Ništa se neće promeniti ako se vi ne menjate

Ako hoćete da vidite ozbiljnu životnu promenu, moraćete i vi da se polako menjate. Ništa se ne dešava tek tako samo od sebe. Treba znati da ma koliko vam promene teško padale, one uvek u nekom trenutku donesu nešto dobro i pozitivno.

foto: Profimedia

U redu je da niste u redu

Niko nije non-stop srećan i veseo, niti treba da bude. Ako se iz nekog razloga ne osećate dobro, priznajte to sebi, i probajte da zaključite zašto. Guranje problema “pod tepih” nikada nije bilo rešenje, zato udahnite duboko, dozvolite sebi da ne budete dobro samo na kratko, da biste znali kako protiv toga da se izborite.

Ne idite preko svojih granica

Svi imamo svoje limite preko kojih ne treba da prelazimo. Bilo da je to granica koja se odnosi na strpljenje, mišljenje ili delanje, nemojte sebe forsirati da idete preko svojih psiho-fizičkih kapaciteta.

Situacija je loša, ali vi ćete biti dobro

Ponavljajte ovu mantru sebi i drugima kada se nađu u nečemu iz čega ne znaju kako da se izvuku. Svaki problem je rešiv i ništa nije definitivno. Jednom sve prođe i vi iznova shvatite kako uprkos lošim situacijama vi ipak možete biti dobro.

foto: Profimedia

Kurir.rs/Aura.ba, Foto: Profimedia

Kurir

Autor: Kurir