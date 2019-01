NAJŠOKANTNIJI INTERVJU OVE GODINE! Predrag Petković zapanjio sve: O reptilskoj rasi na Zemlji, PROŠLIM ŽIVOTIMA, postojanju Boga, KARMI, reinkarnaciji... NASTUP KOJI ĆE SE PREPRIČAVATI!

Predrag Petković, čovek koji sebe u javnosti predstavlja kao astrolog i kulturolog, veliku pažnju je izazvao kada je u jednom jutarnjem programu na TV Prva govorio i dokazivao da je Zemlja ravna ploča.

Ako je mnoge tada šokirao njegov nastup onda smo ubeđeni da će vas njegovo gostovanje u emisiji Balkan Info ostavtii bez teksta.

Sigurni smo da će biti onih koji će smatrati da sve ovo što on priča nema veze sa istinom dok će, opet smo ubeđeni u to, biti i onih koji će smatrati da je upravu.

Mi vam prenosimo delove ovog zaista šokantnog intervjua a vi sami procenite da li ovaj čovek govori istinu ili ne.

MANIPULACIJA I ČAKRE

Manipulacija strahom je najsnažniji vid manipulacije. Kad god se ide na strah zatvara se prva čakra. Imamo inače 7 čakri, sedam energetskih polja. A prva čakra se nalazi u donjem delu kičme i povezana je sa egzistencijom, reprodukcijom, sa bazičnim potrebama svakog živog bića. Ako na tu čakru delujemo iz spoljneg sveta strahom i pretnjama ona se zatvara. Zatvaranjem donje čakre zapravo sprečava da energija ide u više čakre i drži nas na strahu.

Priča o raju i paklu je zastrašivanje ljudi i manipulacija ljudima. Ta definicija pakla i raja nije božanska definicija.

SMRT JE NEPRIRODNA POJAVA

Smrt proizvodi program koji imamo u telu, zapravo softver preko DNK. Mi imamo određen rok trajanja. Čak i u Bibliji, iako to nije nešto mnogo autoritativna knjiga ali ima nekih tačnih stvari, imate opise da su neki živeli po hiljadu godina. To i jeste nekad bio životni vek ljudi ali je smanjen putem reprogramiranja. Postoji mogućnost da se emocijama i msilima menja DNK i to je nešto što se ozbiljno proučava u svetu.

foto: Printscreen Youtube

O VASKRSENJU

Niko ne objašnjava šta tačno hrišćanstvoi misli pod vaskrsenjem. Da li je to novi život u novom telu ili u starom telu. Kako će oni koji su umrli pre 200-300 godina uskrsnuti u starom telu? Gde je njihovo telo danas? I zašto vasrksenje u materijalnom telu? Postoji jedan učenjak ranohrišćanski koji je govorio o reinkarnaciji govoreći da je reinkarnacija novi život u novom telu. Njegovo učenje je crkva odbacila.

KAKO SU NASTALE DUŠE

U ozbiljnim spisima stoji da je sve postojalo oduvek i da ne postoji momenat stvaranja. Postojalo je drugostepeno stvaranje - stvaranje materijalnog sveta, materijalnih univerzuma. To stvara Brama - to je prvo živo biće rođeno u materijalnom svetu.

O POSTOJANJU BOGA

Ja verujem da Bogh postoji. Ne prihvatam ga da on postoji na onaj način kako nam je to nametnuto kroz razne religije. To najmanje na Boga liči. Ljudi ga zamišljaju sa nekom bradom, da je to neki mudar starac, koji sedi baca gromove, miluje i kažnjava... To je jedna prilično primitivna slika Boga.

Postoji jedna priča da kada je reptilska rasa dolazila na Zemlju ona je sklopila ugovor sa civilizacijom sa Sirijusa da oni dozvole da se manipuliše ljudima ali da deo instine moraju da provuku kroz religiju. I u oficijalnim religijama ima deo istine ali većina je tu prevara i manipulacija.

foto: Printscreen Youtube

O TEORIJI VELIKOG PRASKA

O teoriji Velikog praska ne postoji nikakav dokaz. To je čista demagogija i nju su plasirali oni koji su imali moć da takvu teoriju plasiraju.

O REINKANRACIJI

Po onome što su mnogi istraživači u svetu utvrdili ne dolazi odmah do reinkarnacije kada umremo niti za to postoji određeno pravilo. Postoje sećanja ljudi koje su opisivali u regresiji da su posle smrti odlazili u neke dimenzije gde su se pripremali za novo rođenje. To su opisivali kao predah i odmor pred neki novi život. Taj novi život se birau skladu sa svešću koju osoba ima i onda se on radi da bi ispunio želje.

Smatra se da dok god imamo željom za materijom mi moramo da se rađamo. Onog trenutka kada bi se oslobodili potrebe za čulnim uživanjem u materiji mi se ne bismo rađali ovde.

O PROŠLIM ŽIVOTIMA

Da bih mogao da drugima radim regresiju morao sam i ja da je prođem. I tako sam video nekoliko svojih pređašnjih žvota. Znam da sam u jednoj inkarnaciji bio u vreme ranohrišćanstva, video sam daleki istok, video sam Francusku...

Ljudi su pod hipnozom umeli da pričaju jezik i dijalekat koji više ne postoji ili npr da sviraju klavir.

Prolazak kroz regresiju obavezno podrazumeva da čovek vidi svoju smrt. To se radi iz dva razloga. Mi taj život kroz regresiju moramo da okončamo a i zbog toga što osoba kad vidi to ja ih pitam kakav je njihov utisak kada vide kako su nekada umrli u nekom prošlom životu. Ja ih pitam za utiske jer oni njih kao softver nose u sledeće živote. Ako je ostalo nešto ne razjašćeno on to te utiske koji se zovu sanskare se prenose kao softver i one utiču kao podsvest i egzistiraju kroz nas.

foto: Printscreen Youtube

NAJUPEČATLJIVI UTISCI IZ REGRESIJE

Imao sam dve tri osobe koje nisu mogle da nose rolku ili šalove. Meni je to bila indikacija kada su mi to rekli da su oni nekada preživeli neku traumu vezano za obezglavljenje. Kada otvorim horoskop vidim da su tim ljudima odsekli glavu.

Jedan čovek u Istanbulu kada je hodao kroz muzej ugledavši neki mač ili sablju on je osetio užasnu glavobolju i bol u vratu. I od tada nikada nije mogao da se otarasi te glavobolje. Niko nije mogao da mu pomogne i on je u regresiji video da je njemu odrubljena glava. On je u toj regresiji prepoznao onaj mač iz muzeja kojim mu je odsečena glava. Imao sam ljude u regresiji koji su bili na giljotini i nisu mogli da nose rolke, šalove... muškarci nisu nikad nosili kravate.

Mnogi su imali belege i ožiljke na telu ako su impresije jake iz prošlog života.

Imao sam slučaj devojke koja je do 21. godine bila normalna a onda od te 21. godine počinju razne fobije da je muče. Imala je klaustrofobiju. Ako ne uspem da pronađem traumatično iskustvo u sadašnjem životu onda se ide u regresiju. Kada smo ušli u regresiju videlo se da je ona u tom jednom prošlom životu ubijena baš kada je imala 21 godinu. Ona je za vreme Drugog svetskog rata ubijena u 21. godini u gasnoj komori. Kada je u ovom životu napunila 21 godinu to je bio okidač i od tad kreće ta priča.

O KARMI

Ljudi često karmu povezuju sa nečim negativnim što im se desi. Ali karma sama po sebi nije ni dobra ni loša već je samo jedan od principa koji postoje.

Takozvana drida karma je čvrsta ili fiksna karma. Ona je definisan rođenjem i mi to ne možemo da promenimo. To je ono što mi zovemo sudbinom.

Postoji adrida karma koja je promenljiva.

Treća vrsta karme je adrida drida je i jedna i druga u isto vreme. I nepromenljiva i promenljiva karma.

U verskoj filozofiji postoji jedan deo gde se govori da postoji nešto što je u isto vreme i isto i različito... i može i ne može da se menja.

SUNCE JE MANJE OD ZEMLJE

Sunce je mnogo manje od Zemlje i mnogo je bliže Zemlji nego što nas uče. Iznad Zemlje je kupola, Zemlja je zarobljena u kupoli.

O REPTILIMA

Postoji neoborivo puno dokaza da reptilska rasa preko tajnih društava upravlja svetom. Reptili dolaze iz sazvežđa Kaput Drakonis - sazvežđe Zmaja. Zemlja nije njihovo prirodno stanište.

Ta reptilska rasa koja je na zemlji je hibridna rasa - oni su međavina ljudske i reptilske DNK. Njih ne vidimo u pravoj formi ali ih vidimo u ljudskoj formi.

O ukrštanju ljudi i reptila je pisano mnogo.

Princeza Dajana nije reptilskog roda. Čitava britanska aristokratija su reptili. Ona je žrtvovana i bila je tu samo da bi se održao balans između dve rase.

O MESECU

Mesec je posebna priča. Mesec je providan. Mesec nekada uopšte nije bio tu. Postoje civilizacije koje uopštze ne pamte Mesec i civilizacije koje su svedočile da je Mesec donešen tu. On je potpuno mistična priča.

Mesec je donela reptilska rasa kako bi zatvorili portal kako bi ljudi bili zarobljeni ovde. Mesec je tu da bi zatvorio ljude ovde i onemogućio sa višim spiritualnim civilizacijama. Našim izvorom... Jer mi smo svi došli iz drugih galaksija. Zemlja nije naše prirodno stanovište.

Zato mi imamo problema sa kičmom i slično...

