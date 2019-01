EVO ŠTA TRAŽI MESEC U LAVU! U narednih 6 meseci očekujte drastične promene: Život će vam se promeniti IZ KORENA! Jedva ćete izvući ŽIVU GLAVU zbog LJUBAVI!

Pomrčenje Meseca očekuje nas na nultom stepenu znaka Lava. S druge strane, nalazi se sunce u Vodoliji. Mesec iza sebe ostavlja kvadrat s Uranom. Podržan je Venerom i Marsom koji su u trigonu.

Od kraja leta kao da je sve krenulo nizbrdo. Neočekivano smo se rasuli u sebi sanjajući sigurnost. Emocije su se razletele u hiljade neprospavanih noći. Ludilo u nama često je dozivalo kamikaze. Očajni trenuci gledali su nas u ogledalu. Nije tu bilo mira! Smiraj duše izgledao je kao da rastežemo sebe preko granica svojih mogućnosti. Psiha je bila opasan neprijatelj. Van kontrole... Svet se gradio i rušio iz sekunde u sekundu. Dozivali smo stabilnost kojoj nismo mogli ni prići. Odnosi su izgledali kao bujice i vrtlozi koji nas uzimaju u sebe i lagano lome na komade.

Naši životi postali su teatri nesigurnosti. Neprepoznatljivo smo gledali i sebe i ljude oko nas. U jednom trenutku bliskost, u drugom cepanje bola. Mnogi odnosi postali su isprekidane niti žarišta. Mnogi su se raspali, prekinuli. Izašli iz naših života bez povratka! Neki su ostali, da zažive ponovno. Sve ono u čemu je vreme stalo.

Ovaj prizor, Mesec u Lavu i sunce u Vodoliji podseća na rođenje vrednosti. Nulti stepen sugeriše nove početke. Mesec u Lavu teži da konačno pokaže i oseti ljubav. Da jedino naše ludilo bude ono u postelji, a ne u glavi. Da se haosi samoće ispune trncima tela. Da spoznamo svoje vrednosti i tron u sebi i da ne padamo na ništa manje!

Ljudi nam pokazuju ono što pokazujemo sebi. A očigledno je da se nismo pokazali dovoljno. Da smo stavili preniske cene na naše vrednosti. Da smo zaboravili svoju suštinu i svoje mogućnosti. Ugasili smo svetla u sebi čekajući da neko upali mrak. I sada konačno shvatamo da su šibice u našim rukama i da još uvek i te kako možemo stvoriti eksploziju.

Idućih šest meseci donose pečat ljubavi! Potvrdu postojećih odnosa i odnosa kojeg imamo sami sa sobom. Ovo je period vrednosti koje pronalazimo u sebi. Otkrivamo ih. Prezentiramo. Gorimo u njima. Nižemo uspehe. Aplaudiramo. Divimo se. Vrištimo! Postajemo bogovi kojima se klanjamo. Prepoznajemo sebstvo unutar sebe. Centriramo se i vraćamo u normalu.

U vreme pomračenja, Merkur u Jarcu grli se s Plutonom. Potrebno je da transformišemo svoje misli. Da promenimo nešto u načinu svoje komunikacije. Da opsesivne ideje koje su nas proganjale razrešimo. Ispričamo. Da ih stavimo u okvire u okove kao što su one stavljale nas.

Ovo je vreme kada treba razrešiti neke stare sukobe i ne dozvoliti da strahovi postanu dio naše realnosti. Sva za merenja iz prošlosti neka ostanu iza vas. Ako počinjete ispočetka i ako dajete nečemu novu šansu, neka to bude susret na pola puta. Osvešćivanje grešaka s obe strane. Pokušaj da ne ponovite iste. Transformacija svesti. Svega izrečenog. Ako išta trebate da sahranite, neka to bude bol! Merkur do Plutona u Jarcu govori i o mentalnom sazrevanju i preuzimanju odluka.

Neki će u narednih šest meseci potpisati važne dogovore i ugovor. Neki će se preseliti. Osamostaliti. Promeniti poslove. Ovo je godina u kojoj mnogi menjaju svoj život iz korena!

Venera u Strelcu gradi trigon s Marsom u Ovnu. Harmonija se vraća u odnose. Stvari se slažu na svoje mesto. Emocije i strasti ponovno dobivaju vladavinu u nama. Deluje kao da smo protočniji i jednostavno srećni, zadovoljni onim što imamo. Mesec u Lavu podseća upravo na to. Da shvatite što imate. Jer imate sve!

Ipak Venera je do Jupitera u kvadratu s Neptunom. Od nekih se euforija čovek nikad ne oporavi. Od preterivanja. Nekontrolisanih radnji. Od nekih kočnica koje niste uključili kad je trebalo. Misaoni smo, izluđeni u idejama. Druželjubivi. Bavimo se grupama. Manje pojedincima. Dižemo se na verska zvona, a sedimo na nepravdu. Mi smo zločin koji je prešućen u nama. Nemamo racionalnu moć opažanja jer pod nečim smo.

Bilo koji uticaj na nas sad nije dobar. Bila to opojna sredstva, grupe ili idoli. Važno je ne preterati sa svojim pojmom slobode. Odušak koji sebi nekad dajete može postati ožiljak. Mogli bi da se nađemo u situacijama u kojima se testira naš moral, pa i vrednosti, odnosi. Sve nepoznato bi moglo da nas zaslepi. Znajte da je sve dobro dok to ne upoznate. Bitno je istražiti svoje partnere. Onako, do kosti! Do žarišta. Do ratišta. Do sebe.

Pomračenje Meseca svakome će doneti nešto drugačije. Ne postoje univerzalni događaji. Sve zavisi o vašim horoskopima. Ipak ono što možete da učinite ovih dana je da smirite sebe. Smirite drame. Sukobe. Situacije. Da date takt svom taktu. Ne ulazite u rasprave! Nemojte potezati stare priče. Zauzdajte svoje reakcije. Ne donosite nikakve konačne odluke.

Jupiter u Strelcu servira švedski sto svega sto smo već "sažvakali" i to halapljivo. Ljudi su nezasiti i uvek bi hteli još! Ne cene ono što imaju. Navijaju se na sve. Na ideje, misli, ljude. Međutim, vozovi koji jure često završe pregaženi. Tako i neki nakon ovih dana. Ne mogu ustati. Ni pred sebe, ni u sebi. A ni pred drugima! Sramota je izvesna kao i kajanje. Živce ćemo rastegnuti u najtanje žice. Ispucali do nategnuća... nervozno stvarati sukobe. Bilo bi dobro da razmišljate. Pazite. Vodite računa o drugima. O svemu što radite.

Znajte, iako ekstatični... ujutro treba ustati. Sa svime što jeste. Sa svime učinjenim. Neka to bude nešto dobro. Volite!

