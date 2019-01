SVI STE ČULI HIT AUTOTJUN, A NE ZNATE KAKVU TAJNU KRIJE! Šumadinac je doživeo 3 KLINIČKE SMRTI, probudio se sa NESVAKIDAŠNJIM DAROM pa se latio mikrofona i POKORIO SRBIJU! (VIDEO)

Zoran Petrović Šumadinac obišao je zemlju brzinom svetlosti s "Autotjunom". Gotovo da ne postoji osoba koja nije čula ovaj hit i podelila ga putem društvenih mreža. Neki su se slatko namesjali, dok drugi nisu bili sigurni da li je u pitanju šala ili pravi performans.

Šumadinac je sve komentare uzeo u obzir pa progovorio o svemu u Jutarnjem programu. Kako kaže, u pitanju je parodija na savremene tokove u muzici i svakodnevnom životu.

Međutim, velika tajna krije se iza hita koji hara društvenim mrežama.

"Želja nam je bila da ljudima prikažemo nešto novo. Svi slušaju autotjun, a retko ko zna šta to znači. Rešili smo da napravimo parodiju na mnoge pevače koji se trenutno plasiraju i koji su aktuelni. Osim što je to parodija, treba da prenese i poruku mladima. 'Donosim odluke da plivam kroz oblake' recimo - znači da mladi u Srbiji, a i generalno u Evropi, imaju problem što nemaju adekvatnu pažnju. Niko ih ne usmerava na pravi put. U medijima su uglavnom starlete, droge, alkohol", govorio je on.

U nastavku otkriveno je i da je Zoran imao tri kliničke smrti, nakon kojih je dobio nesvakidašnji dar da vidi više od drugih. Iako novinar po zanimanju, trenutno bavi ezoterijom i hipnoterapijom.

