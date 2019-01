ŽENA MI JE POBEGLA SA SESTRIĆEM, A TAŠTA ME JE NASRED ULICE UHVATILA ZA ONU STVAR: Zlatko razotkrio ženinu majku da je spavala sa svakim zetom, a šok je tek usledio kad je uradio DNK dece

Zlatko Rami je želeo da sazna da li je biološki otac četvoro dece koje mu je supruga Kristina ostavila pre mesec dana kada ga je napustila.

Naime, njegova supruga ga je napustila posle devet godina braka i pobegla sa sestrićem, koji je kod njih živeo godinu dana.

"Primio sam ga, ne mogu da sumnjam u rođenu familiju", počeo je svoju ispovest Zlatko, koji za to vreme nije primetio ništa čudno iako se često svađao sa ženom.

foto: Pritnscreen/DNK

"Pitao sam je zašto me ne voli. Govorila mi je da sam majmun, da me mrzi, pa je onda govorila da me voli i da neće da se razvede od mene", rekao je Zlatko u emisiji DNK.

Za krah braka Zlatko najviše krivi taštu, za koju nema lepe reči, ali je kroz razgovor otkrio da je spavao sa njom.

foto: Pritnscreen/DNK

"Majka joj je ku*vetina, žena mi je ku*va. Kakva majka takva i ćerka. Majka se j*bala sa zetovima. Meni je tast bio živ, radio, a ja sam bio u gradu. Ona je mene zvala i tražila od mene i molila me je da joj dam. To što je tražila ja sam joj i dao. Došla je u grad da se šeta i uhvatila me je za onu stvar, moja tašta", prepričao je i otkrio da je znao da je bila i sa ostalim zetovima.

Zlatko je bio sa tastom tri-četri puta, pa su se čak i snimali telefonom, a to da je bila i sa drugim zetovima, nisu znale njene ćerke.

foto: Pritnscreen/DNK

U Zlatkovo očinstvo sumnja i njegov zet Sami, koji smatra da četvoro dece nije njegovo. Kako Sami kaže, Zlatku je nekoliko puta govorio da napusti suprugu jer ga je varala.

Pošto su urađene DNK analize, ustanovljeno je da su sva deca Zlatkova, posle čega se rasplakao.

"Stalno su mi govorili da to nisu moja deca. Hvala vam", rekao je na kraju Zlatko.

foto: Pritnscreen/DNK

Kurir.rs/DNK/Foto Printscreen

Kurir

Autor: Kurir