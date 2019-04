OSTAVIO JE NEISPRAVNU KAMERU U DNEVNOJ SOBI: Snimila kako ga žena vara i to sa GRADONAČELNIKOM, a onda je on popio tužbu (VIDEO)

Kinez Jang iz Mudanjianga u Kini objavio je ove nedelje snimak iz 2016. godine na kojem se vidi kako ga njegova, sada već bivša žena, vara sa njegovim dobrim prijateljem, inače, gradonačelnikom mesta Venčun Liom.

Kako se navodi, Jang je za prevaru saznao sasvim slučajno kada je ostavio kod kuće nadzornu kameru za koju je mislio da je neispravna, a koja je ostala uključena i snimila je trenutak u kojem njegova žena i prijatelj razmenjuju nežnosti.

Supruga prevarenog muškarca, Ciu Hua, optužila je svog muža za klevetu tvrdeći da je sve to bio nesporazum, kao i da snimak nije nastao slučajno, već da je on to namerno učinio. Inače, ona je neko vreme radila kao pomoćnica u kabinetu gradonačelnika Lia, koji je zbog ove afere na kraju podneo ostavku na svoju funkciju.

