U PETAK U 13 SATI POGLEDAJTE U NEBO! IZNAD SRBIJE POJAVIĆE SE ROZE MESEC! Evo kakav RITUAL bi trebalo da uradite kako biste se oslobodili BOLA i PATNJE

Roze Mesec će u Srbiji biti vidljiv u petak oko 13 časova, a polako će početi da poprima žutu boju kako se bude podizao na nebu.



Naziv roze Mesec odnosi se na pun mesec koji se pojavljuje u aprilu i malo je zavaravajuć jer on neće biti zaista roze, već bledo narandžaste boje.

Svoj naziv, roze Mesec je dobio zbog biljke floks, koja cveta u ovom mesecu, i njeni cvetovi su roze boje. Ova biljka ujedno označava i nov početak. Mesec može da zaista bude roze boje samo tokom totalnog lunarnog pomračenja i tada se najčešće naziva krvavi Mesec.

Ovaj roze Mesec će više biti narandžaste boje jer kada se veliki pun Mesec posmatra kada je nisko na nebu, gledamo ga kroz veću gustinu Zemljine atmosfere. Kiseonik i atmosfera bogata vodonikom filtriraju plave talasne dužine bele mesečine kada je mesec blizu horizonta dok se diže.

Ovaj proces filtriranja rezultuje u većem prisustvu crvenih komponenti mesečine koja putuje direktno ka našem oku. Po verovanjima, ovaj mesec daje signal da je došlo vreme da se svi probudimo nakon duge zime.



Ovo buđenje bi trebalo da prati i oslobađanje svog bola i patnje.

Roze boja simbolizuje izlečenje i nadu. Ali u roze boje nalazi se i crvena koja simbolizuje snagu, strast i moć. Ako želite da maksimalno iskoristite isceljujuću moć roze Meseca, ovaj drevni ritual u tome po mnogim verovanjima može da vam pomogne.

Evo šta vam je potrebno:

- Činija vode

- Plutajuća sveća

- Ružina vodica ili latice ruže

- Prirodna morska so

- Roze kristal

Napunite činiju vodom i dodajte so. Stavite je na pod ispred vas i upalite plutajuću sveću u njoj. Potom sipajte ružino ulje ili ubacite latice. Ako imate roze kristale, njih bi takođe trebalo staviti u vodu kako bi se pojačao efekat ovog rituala. Na listu papira napišite sve ono čega želite da se oslobodite. To može da bude reč, rečenica ili ceo detaljan tekst. Naglas pročitajte to što ste zapisali i uronite papir u vodu kako bi negativna energija bila pročišćena i transformisana. Plamen sveće pročišćava i čisti negativnu energiju iz poruke i simbolizuje vašu čvrstu volju da se oslobodite svog bola koji ona nosi. Ako su verovanja tačna, na ovaj način ćete se osloboditi negativne prošlosti i krenuti u svetliju budućnost.

