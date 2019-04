MERKUR JE ŠALA JER SADA STIŽE RETROGRADNI PLUTON: Poslednji put bio je pre 244 godine u Jarcu, a sada ostaje čak do 10. oktobra! Spremite se za ZEMLJOTRES! Za brojne znake u toku je UZBUNA!

Mistično mala planeta Pluton, prečnika manjeg od mesečevog, od kada je pronađena 1930. godine kod astronoma izaziva kontroverze. Malo priznata, malo nepriznata. Kod astrologa nema dvoumljenja, Pluton je moćna planeta koja vlada 8. znakom Zodijaka i astrološki vlada podzemnim svetom.



Još od 2008. kad je ovaj mali patuljak od planete, ali sa snažnim delovanjem, napustio znak Strelca i ušao u znak Jarca, pokazao je svoju moć na teritoriji Srbije, teritorija Jarca, i krenuo da je rasparčava. Ovo je jedanesti retrogradni hod Plutona u Jarcu od te godine. Trenutni retrogradni period najviše će uticati na Ovna, Vagu, Raka i Jaca ili još preciznije za sve one koji su rođeni 10.-14. aprila, ili 10-14. jula, ili 10.-14. oktobra ili 10.-14 januara bilo koje godine. Nisu samo rodjeni tih datuma pod uticajem ove retrogradnosti, jer ako imate neku planetu u ovin kardinalnim znacima horoskopa oko 20-23 stepenu, i na vas će itekako da utiče retrogradni Pluton.

Od kada je uveden u astrološku nomenklaturu kao vladar podzemnog sveta, Pluton je postao simbol regeneracije, tranformacijom, ali i katastrofama, preživljavanjem, opsesijama i seksom. Pluton u Jarcu od 2008. godine nam realno pokazuje gde su naša ograničenja i frustracije. Pogledajte u sopstvenu natalnu kartu i videćete polje horoskopa koje zauzimaju 20-24. stepen Jarca, tako da u tom polju života vam se događa transformacija i regeneracija.

To polje života je pod stresnom situacijom, a sad kad je Pluton krenuo retrogradno, on postavlja nezgodna pitanja i radi veoma suptilno. Pluton u Jarcu u svom retrogradnom hodu nas samo prisiljava da se suprostavimo svemu onom što nas je do sada ograničavalo.

Period od 24. aprila do 3. oktobra 2019. može se veoma delotvorno iskoristiti. Nikad ne treba zaboraviti da Pluton pokazuje naša ograničenja i ruši sve one predrasude gde mislimo da smo jaki. On jednostavno ogoli i zbaci naša zabludnela uverenja i zaista pokaže koliko smo jaki. Zato ćemo u ovom periodu godine zaista biti svesni koliko smo jaki za nove promene koje slede u u narednim mesecima.

Jedanaesti retrogradni hod Plutona u Jarcu se događa u danu kad su Uran i Sunce sjedinjeni u znaku Bika, na stepenu egzaltacije Meseca i padu Plutona.

Nebo je pametnije od nas ljudi i šalje nam poruku da je krenuo sukob kosmosa, Urana, i podzemnog sveta, Plutona. Trenutno Uran je u prednosti jer se napaja snagom Sunca u fiksnom i snažnom Biku, a Pluton je krenuo unazad po pojačanje. Krajem ove godine i na samom početku 2020. Pluton će biti u prednosti jer direltno udružen sa Saturnom u Jarcu pokazaće svu svoju snagu u transormacijama svih stvari kojima upravlja znak Jarca, a to su religija i njene institucije, državne i političke strukture kao i način na koju upravljamo sa svojom ličnom imovinom.

Revolucija Plutona oko Sunca je oko 244 godine, tako da je poslednji put boravio u ovom znaku 1762-1778, a kako Pluton reformiše političku realnost, on svojim delovanjem u znaku Jarca unosi nemir, što se i dogodilo neposredno polse Francuskom buržoaskom revolucijom 1789. Pre tog period Pluton je bio u znaku Jarca 1516-1533. sliča situacija, Matir Luter i protenstatizam od 1517. kolonijalne ideje i otkrivanje novog sveta. Pluton inicira završetke i nove početke. Budimo sigurni da nam znamenje sa neba najavljuje Novo doba koje je tu pred nama.

