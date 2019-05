IGNORISAO MLADU NA SOPSTVENOJ SVADBI: Ovaj mladoženja igrao je igrice dok su mu gosti uručivali SVADBENE POKLONE! NEVESTA ODLEPILA! (VIDEO)

Mladenački par iz Indije nije našao zajednički jezik ni na sopstvenoj svadbi.

Naime, mladić je igrao igricu sve vreme, dok su prilazili gosti da čestitaju i uruče poklone.

Mladoženji je popularna igrica Player Uknown's Battlegrounds (PUBG) bila zanimljivija od veselja, dok je to sve pratila njegova supruga, verovatno se pitajući zašto joj ovo sve treba.

Njen mladoženja iz malog gradića Siliguri u Indiji on se čak nije ni trudio da podigne pogled dok su mu gosti prilazili. Mlada je nekoliko puta pokušala da mu odvrati pažnju od telefona, ali on nije ni trepuno, čak ni kada su mu ostavljali poklone, on bi ih samo gurao od sebe.



