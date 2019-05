PRIVUCITE NOVAC UZ POMOĆ FENG ŠUIJA: Obratite pažnju na biljke, krov od kuće, ulazna vrata, a evo gde treba da vežete CRVENU TRAKU!

Po tibetanskom učenju Feng šuiju novac možete privući ako pravilno uredite svoj dom.

Za početak, popravite krov kuće. Ukoliko prokišnjava, vreme je da ga zakrpite. Isto važi i za česme koje neprestano cure. Prema Feng šuiju, novac i emocije su energije koje imaju svoj tok, baš kao i voda.

foto: Profimedia



Zatim, uredite ulaz u kuću, jer je primarna stvar kako svako ko želi da uđe ima dobrodošlicu. Obratite pažnju da vam zvono na ulazu radi, jer se tako prizivaju poslovne prilike. Vodite pažnju da su kućni broj i adresa veoma vidljivi i da su ulazna vrata čista.



Prema ovom tibetanskom verovanju, ako zavežete crvenu traku na cev iza WC školjki, to će zaštititi vaše finansije. Takođe, tibetanci savetuju da spuštate dasku na šolji i da je držite spuštenu kad šolja nije u upotrebi.

foto: Profimedia



Prema starom verovanju, ako se na levoj strani prostorije kod ulaznih vrata nalazi biljka, važno je pratiti njen razvoj, ukoliko se razvija brzo takve će biti i vaše finansije. Ukoliko vene i sporo se razvija, to je loš znak. Leva strana je takođe važna jer je potrebno da bude čista i prohodna. Ukoliko u kući imate kamin ili peć, redovno je čistite kako bi stvorili slobodan put energiji koja donosi novac i poslovne prilike. Tibetanci veruju da su peć i kamin simboli za bogatstvo.



Poštujte novac koji već imate. Gledajte ga kao nešto pozitivno, kao nagradu za ulaganje, zalaganje, inteligenciju i dobrotu. Budite zahvalni kada vam je novac u rukama i uvek pažljivo i uredno slažite papirne novčanice koje imate u rukama. Što više cenite novac, to će on više dolaziti u vašem smeru.

foto: Profimedia

Kurir.rs/Klix.ba, Foto: Profimedia

Kurir