SVI MISLE DA MI JE NESREĆA NA TRCI BILA NAJGORI TRENUTAK, ALI NIJE! Niki Lauda nikada sebi nije oprostio smrt 200 ljudi, lično je otišao svakome na sahranu! (VIDEO)

Niki Lauda, legenda i trostruki svetski prvak Formule 1 preminuo je u 70. godini. Karijeru su mu obeležila tri titule svetskog prvaka ali i stravična nesreća nakon koje su mu dali 'bolesničko pomazanje'.



Tokom vozačke karijere osvojio je titule s dve najveće ekipe, Ferarijem 1975. i 1977, te Mek Larenom 1984. godine. Međutim, mnogi će ga najviše pamtiti po stravičnoj nesreći koja se dogodila tokom trke na stazi u Nirnbergu 1976. godine kada se njegov bolid zapalio, a on je pretrpeo opekotine trećeg stepena na glavi i licu, zbog čega je ostao bez većeg dela desnog uha, kose, obrva i očnih kapaka, koji su mu rekonstruirani operativnim zahvatom.

Uz to je zadobio i teško oštećenje pluća s obzirom na to da se nadisao otrovnih plinova. Iako je u bolnici čak primio bolesničko pomazanje - otpisali su ga i kolege iz vlastitog tima - Lauda je uspeo da se oporavi, a trci se vratio nakon samo dve propuštene trke, iako je te godine ostao bez titule svetskog prvaka.

Titulu je tada osvojio Džejms Hant s prednosti od samo jednog boda i to nakon što je Lauda odlučio da je poslednja trka suviše opasna. Sa staze se odvezao nakon samo jednog odvoženog kruga.

foto: Profimedia

"Kiša je padala dva sata i taj idiot, japanski direktor utrke, došao je i rekao da se trka vozi. Za mene je to bila najgluplja odluka ikada. Odvozio sam jedan krug da Ferari dobije novac i jednostavno sam otišao", citira ga Rojters.



Tragedija sa više od 200 poginulih



Lauda je nakon okončanja F1 karijere svoj put nastavio drugim pistama, konkretnije bacio se u preduzetništvo u avio-transportu. I na tom polju je doživeo tragediju. Naime, avion jedne od njegovih aviokompanija Lauda Air u maju 1991. godine srušio se na Tajlandu ubrzo nakon poletanja s aerodroma u Bangkoku, pri čemu je poginulo 223 putnika i članova posade.

Boing 767-300ER, nazvan po Volfgangu Amadeusu Mocartu, koji je poleteo za Beč, zapalio se i srušio zbog problema tehničke prirode, iako se sumnjalo da je u njemu bila postavljena bomba, kao i da se radilo o pilotovoj greški.

Istraga je pokazala da je uzrok nesreće bila aktivacija potisnih usmerivača usred leta, što se tumačilo kao greška proizvođača Boeinga 767. S druge strane, na stranici Australian Vingsa u analizi misteriozne nesreće piše kako je tokom istrage zabeleženo da održavanje koje su provodili zaposlenici Lauda Aira nije bilo sasvim u skladu s regulativama proizvođača.

foto: Profimedia

Navodno se mesecima pre nesreće konstantno pojavljivala poruka o grešci na "Mocartovim" kompjuterima, ali da niko od tehničara Lauda Aira o tome nije obavestio Boing.

Lično išao na sahrane poginulih



Lauda je vrlo teško primio smrt tolikog broja ljudi, odmah je otputovao na Tajland i vrlo aktivno učestvovao u čitavoj istrazi. Na sahrane putnika čija tela nisu bila identifikovana otišao je lično. Optužbe protiv njega i njegove aviokompanije su odbačene, a u službenom izveštaju istrage tajlandskih avio-stručnjaka piše da uzrok ovog tehničkog problema nikada nije utvrđen.

foto: Kurir štampano

"Ljudi uvek misle da mi je najgori trenutak u životu bila nesreća na nemačkoj trci. Ali, nije. Kada vodite aviokompaniju i više od 200 ljudi žele da stignu od tačke A do tačke B, a to se ne dogodi... to je druga vrsta odgovornosti", rekao je za Observer 2006. godine.



Niki Lauda svoje je aviokompanije uspešno prodao, pa je tako Lauda Air prešao u vlasništvo Austrijan Erlajnsa.

Prošle godine prošao transplantaciju pluća

Međutim, to nije bio kraj drami u životu nekadašnjeg F1 šampiona. Naime, 1997. i 2005. godine transplantovani su mu bubrezi, a prošle se godine je morao da se podvrgnbe transplantaciji pluća koja su mu bila trajno oštećena nakon stravične nesreće u Nirnburgu.

(Kurir.rs/100posto)

Kurir