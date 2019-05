CEO REGION BIO JE U ŠOKU ZBOG SNIMKA NA KOME SU SE SMEJALI SAOBRAĆAJNOJ NESREĆI, A EVO KAKO SE TO RADI U NEMAČKOJ! Policajac PONIZIO sve koji su slikali poginulog vozača, a onda im uručio jedan PAPIR (VIDEO)

Pre nekoliko dana celi region bio je zgrožen reakcijom mladića koji je snimio saobraćajnu nesreću kod Mostara u kojoj je poginuo vozač kada je izgubio kontrolu nad vozilom i direktno udario u autobus. Čovek koji se smijao dok je snimao saobraćajku kasnije je uhapšen.

Sada se na društvenim mrežama pojavio snimak iz Nemačke kako je jedan policajac posramio putnika koji je snimao saobraćajku i poginule.

Na nemačkom auto-putu A6 u utorak u 11.20 sati došlo je do teške saobraćajne nesreće. Poginuo je vozač (47) kamiona iz Mađarske. On se zabio u kamion ispred sebe. Policajac koji je došao na uviđaj primetio je najmanje dvojicu vozača koji su snimali nesreću.

"Odakle dolazite, iz Mađarske, Poljske?", pitao je policajac vozača na engleskom.

"Iz Češke", odgovorio mu je vozač.

"Dođite, pokazat ću vam nešto. Želite da vidite mrtve ljude? Fotografirati ih?! Dođite. Tamo leži. Želite da ga vidite", pitao je policajac vozača i poveo ga prema mestu na kojem je bio poginuli.

Vozač mu je onda rekao da ne želi da vide mrtvog vozača.

"Zašto onda slikate? Ako želite, možete ga pozdraviti. Zato sada morate da platite 128,50 evra jer ste slikali mesto nesreće. Stidite se. Nije dobro to što radite", rekao je policajac vozaču i tražio ga dokumente.



Nakon toga je iz vozila izveo drugog vozača i rekao mu:

"Pogledajte ga. On je bio iz Mađarske, pogledate ga. Ne želite ga vidjeti. Zašto ga slikate?

Vozač se izvinio, a policajac mu je rekao da se stidi. Dobio je istu kaznu kao i prvi vozač.



"Ljude možemo kazniti sa 128,50 evra i upozoriti, ali mislim da je bolje kada ih suočimo sa situacijom i damo im do znanja da to nije igra nego da je to realnost", rekao je policajac.

