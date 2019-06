MOŽDA POZNAJETE NEKOG KO JE STARA DUŠA?! Čuvajte ove ljude u svom ŽIVOTU, oni su POSEBNI, a evo i zašto!

Ljudi sa starim dušama ne vole biti ukalupljeni u društvene norme i drugima mogu delovati kao čudaci. Oni kao da ležernije koračaju kroz život i ne zamaraju se sitnicama koje im crpe energiju bez posebnog razloga.

Nisu opsednuti materijalnim stvarima jer znaju da je to sve prolazno. Ljudi sa starim dušama su važne životne lekcije naučili iz prošlih života, a uče ih i danas.

Ne zamaraju se sitnicama kojih se za nekoliko nedelja neće ni sećati. Vode se intuicijom, osluškuju sopstveno telo, dobro procenjuju ljude, često vole biti sami jer se tako pune pozitivnom energijom.

Oni se često znaju osećati neprihvaćeno od članova porodice i prijatelja - jer su drugačiji. Na primer, kada nekome kažu da 'imaju osećaj' za nešto, sagovornik ih u čudu gleda jer većina ljudi ne razmišlja tako.

Ako bliskoj osobi kažu da malo žele biti sami, to zna izgledati čudno i kod nekog podstiče misli poput: "Nije mu stalo do mene, pa me izbjegava", ali to nije tako, njima jednostavno treba vremena u samoći, da se regenerišu.

Mali krug ljudi odgovara starim dušama, jer većina ih zna iscrpljivati površnim razgovorima. Oni radije ćute nego da izgovaraju bilo šta, samo da pričaju.

Već kao deca su bili drugačiji. Bili su verovatno strpljivi, saosećajni, puni razumevanja, lako su opraštali.

Stare duše poseduju sećanja i sposobnosti koje su imali u prošlim životima, a ispoljavaju se u ovom životu. Zato su ponekad vrlo uspešni u nečemu iako su dolazili iz porodice u kojoj niko nema veze s tim talentom, niti su to radili.

Stare duše, iako odudaraju od uobičajenih normi i kalupa, su vrlo dragocene i svako ko ih ima u blizini, trebao bi biti srećan zbog toga.

