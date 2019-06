NIKO KO NE PROĐE TEST SA ŠOLJICOM KAFE NIJE ZASLUŽIO DA DOBIJE POSAO! Direktor otkrio kako odlučuje koga će ZAPOSLITI: Da li biste vi NASELI?

Trent Ines, direktor jedne uspešne kompanije, otkrio je na koji način vrši selekciju profesionalaca koji će raditi za njega. Na konkurse se prijavi veliki broj ljudi koji imaju potrebne kompetencije, ali su u tom slučaju mnogo važnije vaše karakteristike ličnosti.

"Verovatno sad odajem svoju tajnu, ali kada dođete kod mene na intervju, odvešću vas u kuhinju i nekako navesti da tamo odete sa pićem u ruci. Kad obavimo intervju, obratiću pažnju na to da li ćete ponuditi da prljavu šoljicu vratite u kuhinju", ispričao je ovaj dosetljivi direktor.

Svaka kompanija ima svoju kulturu, a od izuzetnog značaja je da se uklapate u onu u koju planirate da aplicirate i potencijalno se zaposlite.

"Možete da imate različite veštine, znanje i iskustvo, ali na kraju se sve svodi na vaš stav. A stav koji ja želim se svodi na to da ste spremni da počisite nered za sobom. Smislio sam to kako bih bio siguran da, bez obzira na to šta radite u firmi, imate kulturu ponašanja. To je način da proverim imate li vi ispravan mentalni sklop i da li ćete se uklopiti u naše okruženje. Ako zavirite u naše kuhinje, videćete da su uvek besprekorno čiste", zaključio i dodao da samo 10 posto potencijalnih zaposlenih ne ponudi da vrati šoljicu u kuhinju.

