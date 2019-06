ČUDO U MANASTIRU KRKA! IKONA ARHANGELA MIHAJLA VEĆ DANIMA PLAČE! Niz lice mu TEKU SUZE! Ovo se ne dešava slučajno, a evo zašto narod misli da se NEŠTO SPREMA (FOTO)

Ikona Svetog arhangela Mihajla u pravoslavnom manastiru Krka, nedaleko od Kistanja u Hrvatskoj, već danima plače.

Ovaj nesvakidašnji događaj nikoga ko mu je prisustvovao nije ostavio ravnodušnim.

Dalmatinski vladika Nikodim prilikom jedne liturgije u Hramu Ćirila i Metodija pre nedelju dana saopštio je vernicima događaj iz obližnjeg manastira.

- Pre nekoliko dana u manastiru Krka proplakala je ikona Svetog arhangela Mihajla koja stoji na samom ulazu crkve - potvrdio je vladika.

Prema tvrdnji ljudi bliskih Patrijaršiji, o svemu je obavešten i patrijarh Irinej, koji je, tvrde, poručio da je to što se dogodilo u pomenutom pravoslavnom manastiru pravo čudo.



Na ovakav događaj, zavisno od prilike do prilike, u narodu se gleda kao na dobar ili loš znak. Kulturolog i autor knjige "Budimo ljudi: Život i reč patrijarha Pavla" Jovan Janjić kaže da ovo svakako jeste neki znak.

- Ljudi obično u prvi mah ne razaznaju koju poruku takav događaj nosi, ali s vremenom se ipak takva poruka projavi. Sudbina našeg naroda je takva da ima razloga ne samo da narod plače nego i sveci - kaže Janjić.



Činjenicu da je nakon pomeranja ikone u crkveni zvonik udario grom Janjića takođe ne čudi.

- Bilo je slučajeva da grom udari u zvonik i vreme je pokazalo da je to imalo opominjuću poruku. U svakom slučaju, u pitanju je neka opomena nad kojom se valja zamisliti. Ovakve pojave se nikada ne dešavaju slučajno, bez obzira na to što neverujući ljudi tome ne pridaju važnosti. Ali ljudi od vere znaju da iza toga nešto sledi ili da je to opomena za ono što se čini - napominje Janjić.

U samom manastiru Krka pak nisu mogli ništa da kažu.



- Mi ne možemo ništa da pričamo bez blagoslova - ljubazno su poručili. Iz kancelarije Eparhije dalmatinske potvrdili su da se desilo čudo, ali nisu želeli da ga komentarišu.

