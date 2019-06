VARANJE BEZ SEK*A JE NOVI TREND: Nekada je samo BEZAZLEN flert, a evo kada može da vam RASTURI vezu na PARAMPARČAD!

Prvih nekoliko meseci nove veze su neverovatni i osećate "leptiriće" u stomaku dok čekate njegovu/njenu sledeću poruku. Posle nekog vremena, međutim, to uzbuđenje počinje da bledi, pa možete da se nađete u iskušenju da ponovo potražite takav osećaj na nekom drugom mestu, čak i ako ne spavate s nekim drugim.

Ukoliko razmenjujete flertujuće tekstualne poruke sa nekim ko nije vaš partner, konstantno lajkujući ili komentarišući postove te osobe, ili ostavljate emotikone sa značenjem privlačnosti/atraktivnosti na njenim/njegovim fotografijama na Instagramu, moguće je da ste se upustili u "mikrovaranje". Ovaj termin podrazumeva širok spektar aktivnosti i ponašanja koji nisu dovoljno šokantni da bi se okarakterisali kao varanje, ali su definitivno sumnjivi.

Takvo ponašanje uglavnom nije razlog za strah, kažu stručnjaci. Zapravo, flertovanje sa ljudima koji nisu vaši partneri, ponekad, do određene mere, može biti dobra stvar za vašu vezu.

Evo načina da saznate kada je mikrovaranje samo bezazleno flertovanje, a kada predstavlja ozbiljan problem.

Prema mišljenju psihoterapeuta i specijaliste iz domena veza Lise Bretman iz Njujorka, mikrovaranje je donekle nepravedan termin. Kada malo bolje razmislite o tome, većina ljudi koja je u vezama bar u nekom trenutku zatekne se u jednom od oblika mikrovaranja, što je sasvim normalno.

"Fantaziranje o nekom drugom osim o vašem partneru uobičajeno je i za muškarce i za žene. Kao seksualna bića, prirodno je da nas privlače i drugi ljudi", kaže Bretmanova.

Mit je verovanje da to što ste u ozbiljnoj vezi znači da nikada ne bi trebalo da vas privuče neko drugi. (Zapravo, prema britanskom istraživanju iz 2015. godine, skoro 46 odsto žena i 42 odsto muškaraca tokom seksa fantazira o nekom drugom, a ne o svom partneru).

Takođe je važno napomenuti da se ono što se računa kao mikrovaranje razlikuje od para do para. Slanje poruke simpatičnoj saradnici sa previše emotikona ili konstantnog lajkovanja postova na Instagramu može uznemiriti partnerku, ali za druge parove takvo ponašanje uopšte ne predstavlja problem.

"Ono što je važno jeste kako takvo ponašanje utiče na to kako se vi osećate. Ukoliko vaša partnerka preterano priča o tome koliko je zgodan njen novi saradnik i kako neverovatno smešne šale pravi na poslu, normalno je da se osećate pomalo nesigurnim."

Potražite izvor svoje nesigurnosti i pozabavite se njome, bilo sami ili zajedno sa vašim partnerom.

Iskreno iznesite svoje motive i osećanja vašem partneru. Kada malo bolje razmislimo, postoji ogromna razlika između razmišljanja o drugoj osobi na erotičan način i stvarnog delovanja na bazi tih osećanja. Ako imate zaista vrele fantazije o, na primer, seksu sa devojkom svog prijatelja na kuhinjskom stolu, Brateman ima predlog – recite svojoj partnerki o tome.

"Naravno, verovatno nećete imenovati osobe (jer bi to moglo pokrenuti lavinu), ali deljenje same fantazije može dovesti do toga da je zaista ostvarite sa vašim partnerom. Razmenjivanje erotskih fantazija može približiti parove i premostiti prazninu neizgovorenih želja. Zajednički kreirana fantazija može stvoriti uzajamno uživanje u intimnosti. Fantazija može povećati seksualnost i produbiti seksualnu vezu. Možda ćete otkriti da je malo takozvanog mikrovaranja ne samo zdravo i normalno, već i veoma uzbudljivo”, kaže Bretmanova.

