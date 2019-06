MUŠKARAC U OVOM HOROSKOPSKOM ZNAKU JE EMOTIVAN I STRASTVEN: Malo ko zna njegovu MRAČNU STRANU, a evo šta još KRIJE!

Muškarac u ovom horoskopskom znaku u vezi je strastven partner. Kada vas on voli to se razlikuje od svega ostalog što ste do tada doživeli. Ako mu slomite srce, trebaće mu mnogo vremena da vas preboli. Za one koji su rođeni u ovom znaku vlada mišljenje da su preterano emotivni i često menjaju raspoloženje. Istina je da oni imaju mnoge jedinstvene osobine i karakteristike koje nisu očigledne dok ih stvarno ne upoznate. Reč je o horoskopskom znaku Rak!

Neverovatno je intuitivan i iznenađujuće dobar u čitanju ljudi

Rakovi imaju snažnu intuiciju koja im omogućava da osete stvari koje drugi ne primećuju. Oni su prirodno nadareni u čitanju ljudi i gotovo uvek mogu reći kada neko na neki način deluje neobično. Trebalo bi da nauče da češće veruju svojim instinktima!

Rak je intenzivan i strastven ljubavnik

Rak nije površan kada je u pitanju ljubav i u vezi je neverovatno strastven partner. Kada vas Rak voli to se razlikuje od svega što ste doživeli pre toga.

Rak se ne nosi dobro s raskidom veze

Njegovo srce je jako osetljivo i ako mu ga slomite, teško će to podneti. Često mu je potrebno dugo da preboli nekoga i da ponovo potpuno stane na svoje noge.

Može biti jako velikodušan s vremena na vreme

Rak ima vrlo velikodušnu prirodu i nije neuobičajeno da svoje prijatelje i porodicu iznenađuje. Oni istinski vole da vide osmeh na licima onih koje vole.

Rak je tajanstven i teško ga je pročitati

Ima tajanstvene karakteristike ličnosti zbog kojih može delovati poput neke zagonetke. Nije tip osobe koja odmah otkrije sve svoje tajne i ne želi otkriti svaku svoju misao i emociju. To ih može učiniti izuzetno teškim za čitanje onima koji ih ne poznaju dobro. Ta osobina takođe intrigira druge i privlači ih u njegov svet.

Voli ljubav

Rak ne može reći "ne" ljubavi, pogotovo kada dolazi od prave osobe. Voli da se oseća potrebno i željeno i ima vrlo nežnu i senzualnu stranu koja se razvija kada ga voljene osobe obasipaju ljubavlju.

Miran je i suzdržan dok ga ne isprovociraju

Obično je prilično miran, ali nemojte misliti da će dozvoliti ljudima da ga gaze. Kada ga izazovu, postaviće ih na njihovo mesto, onako kako samo on to može.

Rak može doživeti velike promene raspoloženja

Kad je dobro, može se osećati neverovatno, ali kad se oseća loše, to takođe može biti jednako intenzivno. Često se trudi da zadrži stvari pod kontrolom, ali ponekad ga emocije mogu preplaviti.

Uvek je tu za svoje prijatelje

Postoji vrlo malo stvari koje Rak ceni više od prijateljstva, on će učiniti gotovo sve da pomogne bliskim prijateljima. Znaju da saslušaju, a kada je neko do koga mu je stalo u problemu, često je spreman učiniti sve kako bi pružio podršku.

Ponekad sentimentalan i tada žali za prošlošću

Rak se ponekad može prisećati prošlosti i tada zaboravi da živi u sadašnjosti. Ponekad mu je teško da krene dalje nakon što se neke stvari završe.



Žudi za dubokim odnosima

Rakovi nisu toliko zainteresovani za kratkotrajnu romantiku, već žude za intimnošću i bliskošću koja se pojavljuje samo u dugim vezama. Mogu se potruditi da pronađu pravu osobu, ali nakon što to učine, oni imaju tendenciju da formiraju izuzetno duboku vezu s tom osobom i daju u odnosu sve što imaju.

