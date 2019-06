OZBILJNA LETNJA ASTRO MISIJA JE PRED NAMA! A od onoga što Ovnovi žele neće vam biti dobro: Device će da se stresu od straha, a Ribe SAMO O JEDNOM vode računa, ne gledaju ni levo ni desno!

Stiglo je leto, godišnje doba koje najlakše budi osećaj zaljubljenosti. Da li želite da znate kako da zavedete bilo koji Zodijački znak? Trebalo bi da budete veoma oprezni kada igrate igru zavođenja. Srećom, odgovori su zapisani u zvezdama!

Pročitajte i saznajte kako koji znak Zodijaka voli da bude zaveden. Otkrijte koji je znak osoba koju želite da zavedete i primenite taktitku zavođenja određenog horoskopskog znaka:

Ovan

Taktika zavođenja: Popularnost

Kad je Ovan zainteresovan za vas prilično je teško izbeći njegovo spontano zavođenje. On se ne boji da impulsivno reaguje i od početka ne okleva da vam iskreno pokaže svoje emocije. Ponosni Ovan je potpuno neskladan sa svojim osećanjima, traži pažnju i želi da ljudi primete koliko je srećan što je zaljubljen, pogotovo kada je u velikoj grupi ljudi. Njegov partner iz snova je neko ko će povećati njegovu popularnost. Ovan je znak koji teži da se dobro oseća i brine o tome šta drugi ljudi misle. Ukoliko želite da privučete osobu rođenu u znaku Ovna, morate biti strastveni i vreli, bar onoliko koliko oni jesu.

Izbegava lenje i pesimistične osobe.

Bik

On želi da im neko sprema hranu, mnogo, mnogo hrane

foto: Profimedia

Taktika zavođenja: Trezvenost

Kada Bik želi da bude sa vama zauvek, često će vam postavljati pitanja o budućnosti kako bi se uverio da ste oboje na istoj životnoj stanici. Bik je praktičan i tradicionalan, ali istovremeno ima jaku tvrdoglavu stranu i pokušaće uporno da nametne svoje stavove ili mišljenja. Veoma je izbirljiv prema partneru s kojim se ugovara sastanak i traži najbolju priliku da odigra tu važnu utakmicu. Mnogi će reći da Bik voli da flertuje, ali ono što on najviše voli je da se usredsredi na jednu osobu, naročito kada se neko ozbiljno zainteresuje za njega. On je vrlo ozbiljan i praktično će odgovoriti na vaše emocije kupujući vam vredne poklone ili organizovanjem večere u najskupljim restoranima.

Izbegava osobe koje žive za noćni provod i imaju više sledbenika na Instagramu ili Facebook-u.

Blizanci

foto: Profimedia

Taktika zavođenja: Zabava

Stalno u potrazi za znanjem, novim idejama i inovacijama čini šarmantne Blizance skoro neuhvatljivim. Ako vam i uspe da privučete njihovu pažnju, moraćete da budete na njihovom brodu koga razni vetrovi nose i koji često plovi nepoznatim morima nestabilnosti i konfliktnih sitacija. Ono što oni ne mogu da podnesu je dosada, zato uvek razmatraju sledeću avanturu, sledeći značajan razgovor, sledeću zanimljivu činjenicu za proučavanje, iako to nikada neće priznati. Njihova radoznalost može ih učiniti nedostupnim u dosadnoj sigurnosti koja dolazi iz stabilne i dugoročne veze. Ako se možete prilagoditi njihovom specifičnom načinu života, oni će početi da se emotivno otvararaju, praveći smešne šale na svoj i tuđi račun a iznenadiće vas mnogim darovima i anegdotama. Oni žele da dele svoja emotivna iskustva, ali će prvenstveno sačekati idealnu osobu za njih pre nego što budu spremni da joj se iskreno predaju.

Izbegavaju one sa previše obaveza.

Rak

On želi iskrene odgovore na sva njegova pitanja

Taktika zavođenja: Brižnost

Rak je ogromno srce porodice i ne želi ništa više nego da ponosno nosi svoje porodično ime. Njegov cilj u životu je da pronađe savršenog partnera kako bi zajedno osnovali veliku porodicu. Romantičan Rak u svakom trenutku mora da zna da delite iste životne ciljeve, da ste podjednako posvećeni porodici i da nosite u sebi tradicionalne vrednosti. On želi nekoga o kome može da se brine, nekoga ko će ga bezuslovno voleti i neprestano komplimentima dokazivati da ga voli. Zaljubnjeni Rak se ne izjašnjava lako po pitanju ljubavi i emocija, ali kada osetite da se emotivno otvara, sigurno znajte da ste na pravom putu da prodrete ispod njegove tvrdokorne ljušture i pogodite pravo u srce.

Izbegava one koji ne dele svoju telefonsku šifru.

Lav

Želi nekog ko zna kako da mu se divi

foto: Profimedia

Taktika zavođenja: Klanjanje

Lav ume da bude drzak i nadmen, ali istovremeno žestoko odan i zastitnički nastrojen. Svojom dominantnom ličnošću, on će uvek biti u centru pažnje, što je prirodno za njega. Lav nije nimalo suptilan kada je u pitanju njegova naklonost, a često ga nervira hladna nevoljnost drugog znaka da se otvori, pa ako želite da znate gde leži njegov interes, samo pogledajte gde je uperio svoj pogled. Često pokazuje osećanja govorom tela i voli da preuzme odgovornost u igri zavođenja. Lav je nezasito željan duboko strastvenog, intenzivnog i vernog odnosa. Da bi ušli u njegovu knjigu dobrih utisaka morate mu javno pokazivati ljubav, što na spektakularniji i grandiozniji način, to bolje.

Izbegava one koji nose pogrešne cipele za neki događaj.

Devica

Želi nekog sa kim će dugo razgovarati o svojim emocijama

Taktika zavođenja: Romantika

Staložena Devica je izuzetno mirna osoba kada je u emotivnoj vezi, uvek strpljiva i razumna. Ona je isključivo vođena svojim racijom zato zato što je često odsutna u svojim mislima jer ima tendenciju opsesivnog analiziranja. Pojednostavljeno rečeno, Devica se plaši sopstvenog osećanja i apsolutni je perfekcionista u ljubavnom odnosu. Uprkos tome što je zatvorena, ona je i dalje iskreno zainteresovana za upoznavanje osoba koje će pravilno reagovati na njene komplikovane zahteve. Ako vam postavlja mnoga pitanja o stvarima do kojih vam je stalo ili pita za vaše mišljenje o strastvenim stvarima, verovatno se trudi da vas oseti ili impresionira. Da biste zaveli Devicu, pokušajte da budete jasni i konkretni u svojim osećanjima kako bi odagnali njenu nesigurnost.

Izbegavaju one koji deluju ekstra.

Vaga

Želi nekog ko će samo njoj biti posvećen

foto: Profimedia

Taktika zavođenja: Reosiguranje

Za znak koji je predstavljen balansom i skladom, Vaga zapravo može biti duboko nesigurna. Njena romantična misija je da nađe nekoga ko može da je natera da se oseća opušteno i da joj pomogne da procveta u svakoj društvenoj situaciji. Njoj je uvek potrebna podrška i sigurnost. Često je veoma romantična i brzo se zaljubi, veoma je društvena i voli da provodi vreme sa svojim prijateljima. Morate dozvoliti Vagi da nađe vreme da vidi svoje prijatelje kako bi pronašla tu ravnotežu za kojom tako očajnički žudi. Ona se plaši da bude sama i potreban joj je neko ko odiše istim prijateljstvom i toplinom kao i ona. Vagi je potrebna konstantna podrška i stalno odobravanje od osoba koje voli.

Izbegava galamdžije i osobe koje dramatizuju.

Škorpion

Želi nekog punog strasti, što strastvenije - to bolje

foto: Profimedia

Taktika zavođenja: Nezavisnost

Škorpion uživa kad je sam i provodi dosta vremena u svojim mislima, razmišljajući i analizirajući svoja osećanja. Kada je u pitanju emotivna veza Škorpion teži da ima apsolutnu kontrolu nad njom, ispitujući kako se oseća u toj vezi. On želi strast, požudu i još mnogo više od toga. Škorpion je zatvoren i mističan znak a kako bi zaštito svoje srce, često je ljubomoran i sumnjičav. Zbog njegove želje da bude siguran u sebe, potreban mu je neko ko je jednako nezavisan i samodovoljan. Kada Škorpion nekog želi, on zaista strastveno želi, i očekuje da i njega odmah potencijalni partner poželi. Put do srca Škorpiona ide preko fizičkog kontakta, ali ne samo preko seksa. Razmislite o raznim masažama, držanju za ruke ili zajedničkom tuširanju. Ako se telo Škorpiona dobro oseća, prigrabite ga i on će vas bezgranično voleti.

Izbegava nervozne, neodlučne i pasivne osobe.

Strelac

Želi veselu osobu sa smislom za humor

Taktika zavođenja: Avantura

Strelac je prirodno harizmatičan znak, koji ume da zabavlja i uveseljava okolinu, zbog čega mnogi lako padaju na njegove fore i fazone. Kao vatreni i promenljiv znak, on ima tendenciju da bude lako povređen, ali izgleda da ga to nikada ne odvraća od povratka u igru. Da biste spakovali Strelca u svoju emotivnu agendu, moraćete da se prilagodite njegovom zaraznom humoru i nekonvecionalnim društvenim manirima. On obožava da flertuje i da se igra detektiva, ali imajte na umu da je sposoban da ima ozbiljnu i odgovoru vezu. Ne terajte ga da se oseća kao da ga želite vezati zauvek već mu tvoreno pokažite svoje namere i avanturistički duh da sa njim istražite mnoge nepoznate i daleke predele.

Izbegava drske i neartikulisane osobe.

Jarac

Želi nekog ko zna da se ponaša u svakoj prilici

foto: Profimedia

Taktička zavođenja: Zrelost

Jarac je disciplinovan znak, prilično zatvoren i tvrdoglav kada su u pitanju emocije i često iz straha odbija da prizna mogućnost poraza u igri zavođenja. Što su emocije složenije, on je sve više povučen. U stvari, on kao da deluje da je ljubav njegov najgori neprijatelj. Uprkos ovome, njemu dugo treba da se poveže sa nekim ko je zainteresovan za njega. On je stara duša i da bi ste ga zaveli budete strpljivi bar onoliko koliko je njegova duša stara. Polako i zrelo osvajajte njegovo poverenje i sarađujte s njim na intelektualnom ili umetničkom nivou pre nego što shvati da je zaljubljen u vas. Potrudite se da uvek budete dobro i skladno obučeni, konstantno radite na sebi, budite obavešteni gde su najbolji kafići i restorani, još ako znate sa malo finesa da naručite piće i hranu, Jarac će biti ponosan sa vama.

Izbegava one koji imaju velike dugove na kreditnim karticama.

Vodolija

Želi osobu koja se aktivno uključuje u žive debate i koja ih možda pobedi u jednoj

Taktika zavođenja: Prijateljstvo

Vodolija je uvek zauzeta jer voli da saznaje što više različitih stvari. Njena žeđ za znanjem je čini najpametnijim znakom Zodijaka jer voli da uči o svemu i svačemu. Interesuje je istorija umetnosti, kajting i boks, politika, botanika, trke konja i holivudski tračevi. Ona je korisna, brižna, velikodušna i često podržava ljude na bilo koji način, čak i one koje prvi put vidi. Vodolija je večiti sanjar i žudi da pronađe partnera koga uvek može pozvati, ne samo u svoju široku društvenu mrežu, već i u svojim mislima, a da ne zažali zbog toga. Ona u ljubavnom partneru traži najboljeg prijatelja, sa kojim može podeliti misaoni proces o raznim inovativnim idejama. Njoj je to neophodno kako bi izvukla najbolje iz vas. Da biste osvojili Vodoliju, morate posedovati znanje ili još bolje novi pogled na svet.

Izbegava one koji nemaju svoje mišljenje.

Ribe

Žele onog koji poseduje bajkovitu romantiku

foto: Shutterstock

Taktika zavođenja: Podrška

Stidljive i zavisne od drugih, Ribe su veoma usresređene na ljubavni odnos kada jednom pronađu nekog ko im odgovara. To je zato što im je veoma teško da se otvore i puste nekog u svoj svakodnevni konfuzan život. Nedostaje im samopouzdanje i u centru pažnje im je negiranje surovosti u oštrini realnog sveta. Potreban im je neko ko će im odvratiti pažnju od toga, neko ko će ih zaštititi od neugodnih situacija i ko će biti tu da ih drži za ruku. Ribe će se stresno brinuti i preterano razmišljati o tome da ne budu same. Potrebno im je uveravanje da znaju da ih želite. Lako postaju i ljubomorne ako osete da ste se ohladili. One se vrlo malo izjašnjavaju zbog svoje stare duše i mladog srca, ali ono što one znaju biće od velike obostrane koristi. Poslušajte ih.

Izbegavaju one koji nemaju maštu.

(Kurir.rs / Astroshop.rs )

Kurir