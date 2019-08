KOLIKO STE SE PUTA DANAS NEKOME IZVINILI? Evo kako i kada može da vam PROĐE, a da ga ne ODNESE VETAR

Često se izvinjavamo iz pristojnosti. To umanjuje značaj konkretnog izvinjenja, a može se shvatiti i kao pokoravanje, pogotovo u poslovnom svetu.

Klasični primer je kad ste na društvenom okupljanju. Ako pokušavate da se uključite u grupu rečima: "izvinite što prekidam", prva stvar koju ste poručili ljudima koji vas ne poznaju je da ste pomirljive prirode i da često imate običaj da prekidate, što nisu pozitivni utisci. Ili kad šaljete mejl i kažete da se "izvinjavate zbog kašnjenja" zapravo poručujete primaocu da je uopšte bilo kašnjenje. Umesto toga, započnite time što ćete da se zahvalite na vremenu koje vam je bilo potrebno da im se javite.

Ako imate konkretno zbog nečega da se izvinite, bolje to uradite koncizno - kratko i jasno. Najbolje bi bilo da to uradite uživo, a ako to nije izvodljivo, učinite to preko telefonskog razgovora. Ako ste baš pogrešili, pa se izvinili uživo ili telefonom, onda možete to učiniti i time što ćete poslati dužu poruku sa obrazloženjem.

Morate poznavati svoju publiku. Cveće ne mora uvek da pomogne ako ga šaljete osobi kojoj to nije prijemčivo, ali je uvek dobro ako svojim rečima dodate nešto opipljivo i misaono.

