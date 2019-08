VEČERAS NAJJAČA METEORSKA KIŠA: Perseide ispunjavaju želje, evo šta treba da uradite noća

Zvezde padalice koje padaju kao kiša i osvetljavaju noćno nebo, poznate kao Perseide, noćas dostižu vrhunac, piše Lepa & Srećna.



Perseidi su najpopularnija meteroska kiša koja ulepšava vrele avgustovske noći na celoj severnoj hemisferi.



Kako najavljuju astronomska društva, bićemo u prilici da vidimo čak 100 meteora na sat.



Najlepše će biti u noći između 12. i 13. avgusta 2019. godine i to naročito kako se bude bližilo jutro u utorak.



Perseidi ne samo da su brojni, već su i prelepi. Većina ovih meteora ostavlja blistavi trag za sobom, mnogi su raznobojni a svi su veoma sjajni.



Međutim, to ne znači da ćemo sve Perseide videti ove noći, zato što je Mesec skoro pun pa će svojom svetlošću nadmašiti sjaj meteora.



Kako da posmatrate nebo noćas?



Najbolje će biti ako se nađete negde van grada - gradska svetla izazivaju jako svetlosno zagađenje da se padalice ne mogu tako jasno videti.



Nemojte dozvoliti da vas prevari toplo avgustovsko veče! Ako budete duže sedeli napolju, a naročito ako izađete u prirodu, računajte da će postajati sve hladnije kako odmiče noć. Obavezno ponesite toplu odeću, a ako planirate da sedite na zemlji, biće vam neophodno ćebe.



Takođe, ne zaboravite da želju morate poželeti čim ugledate prvu zvezdu padalicu, jer posle toga staro pravilo više ne važi. Nemojte se prevariti da kažete želju naglas, jer se u tom slučaju takođe neće ostvariti



. Verovali ili ne, istraživači tvrde da se skoro polovina želja koje ljudi požele uz zvezdu padalicu - ostvari!



Objašnjenje je da trud koji uložimo u to ostvarenje nadilazi naše ostale napore. Dakle, pažljivo birajte svoju želju.



