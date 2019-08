NE ZAVARAVAJTE SE, JEDNO DRUGOM STE PRIVLAČNI: Oboje želite NEŠTO VIŠE ako se ponašate ovako!

priznajte to sebi

Međusobna privlačnost često može da prođe nezapaženo, a ko ne znamo da protumačimo signale koje nam šalje druga strana.

Često ne znamo kako delujemo na osobu koja nam se dopada, ali mali signali mogu da odaju i naše i njene namere. Ukoliko pogrešno protumačite signale i ponašanje osobe koja vas privlači rizikujete da prekine kontakt sa vama ili da se uplaši vaših namera.

Sa druge strane, ukoliko vam ta osoba daje signale da joj se dopadate i da želi sa vama nešto više i vi ih ne prepoznate i ne odreagujete na njih, može da pomisli da niste zainteresovani i da odustane. Ovo su četiri uvrežena mišljenja kada je reč o međusobnoj privlačnosti.

foto: Profimedia

Oboje ostvarujete dugi kontakt očima

Kontakt očima pružiće vam najjasniju sliku o tome kako se neko oseća tokom komunikacije sa vama, piše Mens Health. Zato nas savetuju celog života da gledamo ljude u oči kada se sa njima rukujemo i razgovaramo. Kada postoji seksualna tenzija između dvoje ljudi, kontakt očima će mnogo toga reći.

Zadržavanje pogleda duže od tri sekunde govori mnogo toga. Ukoliko ništa ne govorite, ali ne skidate pogled jednos drugog, vrlo je verovatno da želite da pokidate jedno drugom odeću.

Vaši razgovori su malo čudni

Seksualna tenzija je tenzija, a ona može da bude čudna. Veoma je teško pričati o nečemu neobaveznom kada postoje misli o tome šta jedno drugome radite. Kako vam takve misli odvlače pažnju onda ne možete da se koncentrišete na razgovor. Uverite se samo da je i njima to toliko neprijatno i čudno pre nego napravite korak u "tom" smeru.

foto: Profimedia

Stojite blizu jedno drugom tokom razgovora

Prostor između ljudi utiče mnogo na komunikaciju, socijalnu interakciju i uopše odnos prema ljudima. Najčešće ljudi tokom razgovora stoje oko 120cm udaljeni jedni od drugih. Oni koji su porodica i prijatelji stoje na 60 do 120 centimetara, dok oni koji žele da ostvare intimniji odnos stoje na 10 do 60 centimetara jedni od drugih.

Ne možete da prestanete da se dodirujete

Seksualna tenzija može da bude prisutna i bez dodira, pa nas to može zbuniti. Ponekad osetimo seksualnu tenziju prema nekome sa kime ne smete da budete kao što je neko od kolega, šefova, bivši dečko vaše drugarice, profesor ili bilo ko drugi sa kime ne bi bilo ok biti intiman. Zbog toga ima nešto čudno u dodirivanju. On ne može da drži ruke podalje od vas pa vas uhvati za struk dok vam nešto priča, a ukoliko stavi ruku na vašu butinu dok vam nešto objašnjava onda je seksualna tenzija i te kako prisutna.

foto: Profimedia

