IMATE OSEĆAJ DA STE VEĆ PROŽIVELI NEKU SITUACIJU DOK SE ONA DEŠAVA?! Ovo se zove DEŽA VI, a postoji 5 teorija koje pokušavaju da ga objasne

I sami znate da ne postoji tačno i naučno objašnjenje zbog čega se javlja deža vi, postoje samo nagađanja. Postoje naravno i dokazi za neke teorije, ali nisu dovoljno čvrsti da ih možemo prihvatiti kao što smo prihvatili objašnjenja za neke druge pojave.

Ali, svi smo ovo doživeli makar jednom u životu. Možemo ga definisati kao "osećaj već proživljenog" i to je jedino što znamo. Nekim ljudima je to prijatno osećanje, interesantno, a drugi se od tog osećaja u uplaše, jer ne znaju šta im se dešava. Zbog toga deža vi i može biti pomalo neprijatno osećanje, jer nas uvek hvata strah od stvari koje nam nisu poznate i koje ne možemo u potpunosti da razumemo. Predstavljamo vam pet teorija koje pokušavaju da objasne ovaj fenomen.

Deža vi se javlja zbog lekova



Kažu neki naučnici da je moguće da se deja vu javi zbog nekih jakih lekova. Dakle, nešto ti lekovi, pored toga što nas izleče, prouzrokuju u nama verovatno i neke kontraefekte. I sami znate da kada ste na jakim lekovima to može da bude veoma teško i za vaš želudac i jednostavno nekada za vaše pamćenje.

Postoji naravno i dokaz jednog čoveka koji je uzimao veoma jake lekove i doživljavao je veoma intenzivne osećaje deža vi-a. Međutim, on ih je doživljavao i kada je prestao da pije lekove, u značajno manjoj meri, tako da ova teorija je možda i najmanje tačna.

Deža vi je vrsta epilepštičnog napada



Postoji i teorija da neki neuroni u našem mozgu ne funkcionišu baš najbolje u nekim trenucima, te dolazi do pojave efekta deža vi. Oni to objašnjavaju kao blag epileptični napad, ali naravno to ne mora da bude to tačno i naravno to ne mora da bude ništa opasno, jednostavno je samo tako definisano.

Deža vi je znak iz prošlih života



Ovo je možda čak i najzanimljivija teorija. Dakle, deža vi je dokaz da postoje i prošli životi. Ukoliko verujete u prošle života, ova teorija će vam i te kako biti logična. Naime, stvar je tome tome što se naravno sećamo nekih događaja iz prošlih života i to prilično nesvesno. Iz prošlih života smo možda povukli neke traume, možda nam je došlo nešto što nam je stvorilo toliko veliku neprijatnost da je osećamo i sada u ovom životu. Ako ste ljubitelj ove teorije, onda ćete verovatno i poverovati u to da se deža vi javlja kao posledica prošlih života tj. reinkarnacije.

Posledica zastoja u obrađivanju uspomena



Naime, kada se dogodi neka situacija, specifična ili sasvim regularna, a mi imamo osećaj kao da smo to već proživeli, to znači da su impulsi koji su došli do nas prosleženi u centar za dugotrajna, a ne za kratkotrajna sećanja kako bi inače i trebalo da bude. Ovo može da bude i najreanija teorija i možda se može se opisati kao neki mali "bag".

Pobrkano sećanje



Postoji i mogućnost da vas prilikom nekog razgovora sa nekim ili neke situacije nešto podseti na neki događaj ili situaciju od ranije. To znači da je došlo na neki način do pobrkanog sećanja i da se to manifestuje kao deža vi. Na primer ušli ste u neku prostoriju i nešto vas je u toj prostoriji podsetilo na primer na vašu sobu iz detinjstva. Vi naravno niste svesni da toga, ali se osećaj deža vi javio kao posledica.

Kurir.rs/macvapress.rs

