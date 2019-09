DECA SU UVEK ISTA MI SMO OTIŠLI U KU*AC: Status ovog Hrvata UZDRMAO region! Njegove reči će vam dugo ODZVANJATI u ušima (FOTO)

Hrvatski bloger Jadranko Hodak, poznatiji kao Krule,napisao je na Fejsbuku nekoliko anegdota o prvom danu škole, a njegov status brzo je prikupio 24 hiljade lajkova.

Njegovu objavu prenosimo u celosti:

- Moj prvi dan škole... te davne 1983. godine.

Ja nemam fotografiju samog sebe kako sa torbom na leđima stojim taj prvi dan, 1. razreda osnovne škole, ispred škole. Nemam, jer je*iga, to je tad bilo normalno da krećeš u školu... a i da ga je*eš, nisam siguran da su moji imali fotoaparat. Nismo imali telefon, to znam.

Naravno, pamtim svoj prvi dan škole... gde ne bi hleb te je*o, kad je drugarica (tad smo tako zvali učiteljicu) imala brkove ko Vuk Karadžić leb te mili je*o. Ne znaš jesi li došao na vojnu vežbu il u školu - započeo je Krule.



- Prvi dan škole me vodila mati... drugi dan joj već dopi*delo pa me utrapila maloj od komšinice koja je išla u osmi pa me ona vodila... treći dan za mene niko pitao nije. A ćaća, ćaća mesec dana nije znao da idem u školu. On kad je majci rekao "Oće li mali ikad uškolu?", ja sam već išao u peti. Trebam li vam pričati o vaspitnim merama u školi. Ako nešto u*ebeš, vukli bi te za kosu iznad uha, gde najviše boli. Da sam bar tad bio ćelav, al nisam. Ja se požalio ćaći da me drugarica 'Karadžić' vuče za kosu iznad uva... ćaća mi rekao 'Nije to ništa, mene štapom tukli po prstima'. Je*o ti školstvo, što više ideš unazad, metode kažnjavanja su sve gore... dedu mi, biće, sa 2 konja hteli da raščepe - napisao je.

- Samo što sam krenuo u školu, 29.11. Dan Republike... primanje u pionire... imali zakletvu... pa vežbali non stop ko dragstor... a sa 6 i po godina, izreći iz zakletve 'Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija'... pa majka te je*ala, sajens fikšn, nikako to u komadu izgovoriti. Još nas pola nije znalo da kaže R, ko Jaran iz "Noćne more" pokojnog Željka Malnara... "Fedejativne Jepublike". Kad su nas primili u pionire, mi mislili, sad ćemo dobiti puške... od pušaka ništa... mi razočarani, ni 7 godina napunili. U školi bila kuhinja. Nije bilo 'Mense neda jesti'... ama naredbom vrhovne komande morao si olizati tanjir. Ti jedeš, ova kao kobac kruži i gleda da li je nekome ostalo nešto u tanjiru - kaže.

- Fizička kultura... trči oko škole... i udri je*enog graničara. Pa majku ti je*em... graničara sam se tolko naigrao da više nisam znao jesam li u školi il na karauli. Kad bi išli kući nakon škole, ni po koga nisu dolazili roditelji, sa autom... Bogu fala... jer mogli smo baciti torbe i pola sata igrati fudbal... pa ajde kući. Doduše bio jedan... dolazili roditelji autom po njega... niko ga nije voleo...



A onda je doneo i zaključak o današnjem stanju.

- Danas gledam... izađe mali iz auta... ispred škole... mama stala, namešta frizuru... zauzela pozu... zagrlila dete... udara selfi... mali preplašen kao i ja 83će... i shvatim... deca su uvek ista, uvek... samo smo mi... mi smo otišli u ku*ac... ako me razumete - zaključio je.

