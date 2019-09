MISTERIJE KOJE I DALJE ŠOKIRAJU SVET! Izgubljeno blago Adolfa Hitlera, tajna VITLEJEMSKE ZVEZDE, šta se dogodilo američkom brodu u BERMUDSKOM TROUGLU...

Od samog nastanka sveta pa do danas, okruženi smo misterijama. Neke su rešene naukom, ali druge su ostale neobjašnjene. Neke od njih su drevne kao i čovečanstvo, a naša fascinacija njima čini ih vanvremesnkim.

Od izgubljenih blaga na dnu okeana do neobičnih pojava na nebu; od posmrtnih ostataka do bogova - ovom prilikom vam predstavljamo 9 istorijskih misterija koje niko ne može da reši, a koje mogu da vas zabave i naterati na razmišljanje.

1. Izgubljeni ostaci Kristofera Kolumba

Poznati italijanski moreplovac koji je otkrio Novi svet, Kristofer Kolumbo je bio slavan još za vreme svog života. Ali uprkos tome, ljudi se i danas raspravljaju gde su njegovi posmrtni ostaci.

Prvobitna grobnica Kristofera Kolumba je u Valjadolidu u Španiji, potom je premeštena na ostrvo Haiti u Karipskom moru, onda na Kubu 1795. godine, a posle jednog veka njegovo telo je vraćeno u Španiju.

Evo i zagonetnog dela - grupa ljudi kaže da njegovo telo nikada nije prebačeno na Haiti. Sanduk sa natpisom "slavni eminent Kristobal Kolon", koji sadrži mrtvo telo, pronađena je 1877. godine u katedrali Santo Domingo. DNK test je pokazao da je to Dijego Kolumbo, brat Kristofera Kolumba. Dominikanska

Republikia dovodi u pitanje autentičnost DNK rezultata i traži da se testiranje ponovi.

2. Izgubljeno blago Adolfa Hitlera

Lokacija Hitlerovog blaga od oko četiri milijarde dolara je i dalje nerešena zagonetka. Godinama, još od smrti Adolfa Hitlera, mnogi su pokušali da pronađu ovo blago, ali bezuspešno. Delići ovog blaga su pronađeni u zemljama blizu Nemačke, ali ni jedan deo nije ostavio trag koji bi odveo do celokupnog zlata.

Istoričari imaju teoriju da je novac deponovan u bankama u različitm državama. Takođe se misli da je Hitler sakrio blago u izolovanoj oblasti južno od Drezdena. Dok neki misle da se blago nalazi u jezeru Toplic u Austriji.

Sigurno je samo to da ovo masivno blago i dalje čeka da bude pronađeno.

3. Izvor "wow" signala

Misterioznu frekvenciju je uhvatio i odštampao radioteleskop u opservarotiji Perkins. Sadrži gupu slova i brojeva, možda međusobno povezanih, ali niko ne zna njihovo pravo značenje. Čak ni naprednija tehnologija ne može da reši msiteriju ovog signala. Mnogi veruju da je ova poruka poslata od vanzemaljaca.

4. Zagonetni nestanka broda USS Kiklop

Brod koji je građen da izdrži opasne vremenske uslove i posada od 306 profesionalnih mornara potpuno su se izgubili, ostavljajući nerešena pitanja. Brod je poslednji put viđen na putu ka Baltimoru 4. marta 1918. godine. Kaže se da je nestanak izazvalo prokletstvo Bermudskog trougla. Ni danas istraživači ne mogu da pronađu brod, a ni da saznaju šta se desilo sa njim.

5. Festosi disk minojske civilizacije

Ovaj drevni disk sadrži natpise na nepoznatom jeziku. Mislilo se da sadrži poruku koja bi nam pomogla za razumevanje minojske civilizacije. Stručnjaci kažu da poruka na disku može biti priča, himna, ili kalendar. Mnogi istraživači i dalje pokušavaju da otkriju šta poruka zapravo znači, a zbog novije tehnologije misle da su sasvim blizu.

6. Pravi identitet Vitlejemske zvezde

Čuvena zvezda iz Biblije zaokupljuje pažnju mnogih profesionalaca. Stvorene su mnoge teorije, čak se dolazilo do toga da je ova zvezda smatrana za neidentifikovani leteći objekat.

Istraživači iz Velike Britanije kažu je to zvezda slična onoj koja je viđena u Kini u petom veku pre nove ere. Johan Kepler je rekao da je to sudar dve planete koje formiraju novu zvezdu, dok drugi kažu da je to bila samo kometa. Ali ipak, šta je zapravo ova zvezda ostaje nerešeno.

7. Izgubljeni grob osnivača Mongolskog carstva Džingis-kana

Veliki lider i osnivač Mongolskog carstva je poznat kao veliki osvajač koji je proširio svoju teritoriju od Kine do Mađarske. On je inspirisao mnoge ljude zbog svojih principa i hrabrosti. Kada je umro 1227. godine, njegovi lojalni sledbenici su ga tajno zakopali na neoznačenom mestu, a svi svedoci su ubijeni. Konji su takođe iskorišćeni za uništavanje dokaza sahrane velikog kana. Njegovi sledbenici su čak izmestili korito reke kako bi sakrili ovo mesto.

8. Da li je Bimini put deo Atlantide?

Još jedna od najvećih istorijskih misterija je Edgar Kejs, američki mistik koji je predvideo da će ostaci Atlantide biti pronađeni u vodama oko ostrva Bimini. Rekao je da će se to verovatno desiti 1968, ili 1969. godine.

Kada su profesionalni ronioci sa Bahama pronašli nekoliko kamena poređanih u liniji koje liče na podvodni put, verovalo se da su to ostaci drevne civilizacije.

Ipak, predviđanje i tačnost Edgara Kejsa zapaljuje umove mnogih ljudi.

9. Da li je gospođa Babuška igrala ulogu u atentatu na Džona Kenedija?

Žena u braon kaputu i sa maramom na glavi je za vreme atentata na Džona Kenedija stajala je sa strane i fotografisala čitavu scenu. Ta žena je poznata kao gospođa Babuška. Čak i kada je atentat usledio ona je ostala mirna i nastavila da snima, pokazavši tako moguće karakteristike ubice.

Vlasti su tražile ovu ženu. Objavili su i saopštenje za javnost tražeći da njeni snimci budu isporučeni. To se, naravno, nikada nije desilo, a dama se nikada nije pojavila.

