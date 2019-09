ŽIVEO SAM U STOMAKU I UMRO: Luka (4) se seća PROŠLOG ŽIVOTA, a zbog ovih DETALJA njegova majka zna da je to ISTINA (FOTO)

Laura Maci je mislila da njen sin ima bujnu maštu kada je počeo da joj priča o svojim sećanjima. Dečak je stalno ponavljao da je živeo u njenom stomaku i umro, zbog čega se njegova majka zamislila, jer nije mogao da zna da je pre nego što je njega rodila imala spontani pobačaj. Ona mu nikada o tome nije pričala, a dečak je sve vreme tvrdio da se seća svog prošlog života.

Svoje iskustvo podelila je na Fejsbuku:



"Pre nego što sam ostala trudna s Lukom imala sam obilno krvarenje. Sećam se da je prvo test na trudnoću bio pozitivan, ali sam se nekoliko dana kasnije osećala loše i imala jake bolove. Nisam tada bila sigurna o čemu se radi, iako sam danas pametnija.

Ubrzo sam opet ostala trudna, nosila sam Luku. Znam da je Luka hodao Zemljom i pre. Mogla bih čak da kažem i kako je izgledao. On je kao mali starac, oduvek je bio mudar i govorio neke stvarno smešne stvari. Čak je pevao neke stare pesme koje nije mogao da čuje u svom četvorogodišnjem životu. Ali, večeras je u kadi rekao nešto što me stvarno šokiralo i nateralo da zaista poverujem da je on stara duša.

Pitao me je: 'Mama, da li mi živimo u Australiji?', a potom je rekao: 'Mama, znaš, živeo sam u tvom stomaku... Bio sam tamo, ali sam umro'. Bila sam šokirana njegovom izjavom pa sam ga upitala: Kako to misliš, pa ovde si?'. Rekao je: 'Ne mama, došao sam ti u stomak i tada sam umro. Otišao sam da te potražim, ali nisam mogao da te nađem, otišao sam u tvoju kuću, išao sam svuda, ali nisi mogla da me čuješ kada sam te zvao. Bio sam jako tužan, ali tada sam postao anđeo. Nedostajala si mi i želeo sam da ti se vratim, a onda sam ponovno bio beba u tvom stomaku i ponovno sam se rodio. Nisam bio na nebu, bio sam u Australiji i potom sam ponovno bio tvoje dete i srećan sam što sada mogu da odrastem.'

Samo sam se zagledala u njega i plakala. Nikada nisam sa njim razgovarala o anđelima ili bilo čemu sličnom. Naše bebe znaju koga žele za majku, pre nego što mi i saznamo da oni postoje. Ovo je dokaz da nas biraju i da su njihove duše s nama u ovom ili sledećem životu."

Kurir.rs/Up Worthy/ Foto: Printscreen/Facebook

