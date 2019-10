BOŽE, PETRA! PROSLAVILA IH JE JEDNA REČENICA! Šta se DESET godina posle snimka koji je OČARAO SRBIJU desilo sa čuvenim devojčicama (FOTO)

Natalija i Petra iz Svilajnca su dve devojčice koje su pre desetak godina, kada su imale samo četiri godine, postale veoma popularne zbog jedne čuvene rečenice: "Bože, Petra"!

Prošla je decenija, devojčice su porasle, a rečenica je i danas ostala.

"Mnogo mi je ta rečenica obeležila život. Postala sam popularna mnogo. U početku sam se mnogo slikala sa ljudima, na ulici me pitaju. Pre je bilo mnogo ljudi", okrila je Natalija, koja je izgovorila čuvenu rečenicu i tako sa drugaricom postala jedna od najpopularnijih devojčica u Srbiji.

Natalija Mitrović sa samo četiri godine je postala poznata u celom regionu, a danas je učenica osmog razreda OŠ "Jovan Jovanović Zmaj".

Mnogi su zbog rečenice "Bože, Petra" mislili da je upravo ona Petra, pa čak i posle toliko godina i dalje je mešaju sa drugaricom kojoj je uputila rečenicu.

"I danas me pitaju da li sam ja ta "Bože Petra". Ove godine su me na kampu da li sam ja to ta devojčica. I dan-danas se šale na moj račun, meni je danas malo neprijatno. A kada sam bila manja mi je prijalo", obrazložila je Petra Milošević, takođe učenica osmog razreda OŠ "Jovan Jovanović Zmaj".

