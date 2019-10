DANIJEL JE POBEGAO IZ VOJSKE DA BI SNIMAO GEJ FILMOVE ZA ODRASLE: Zarađuje i do 135.000 dinara DNEVNO, a tvrdi da je STREJT! Evo šta kaže njegova DEVOJKA (FOTO)

Danijel MekGrafin iz Vigana, čije je pornografsko ime Džordi Džekson, zarađuje i do 1000 funti (135.000 dinara) dnevno, radeći u industriji filmova za odrasle. Bivši britanski vojnik proveo je šest godina u artiljeriji, a kako kaže, na kraju je “puk'o” i nestao bez odsustva, odsluživši osam meseci u vojnom zatvoru.

Nakon toga, počeo je da radi kao lični trener i DJ i baš dok je radio taj posao desio mu se razgovor koji ga poslati u neobičnom pravcu. Počeo je da snima gej porno filmove, iako za sebe tvrdi da voli žene.

U novom dokumentarcu Kanala 5, "Seks biznis: ljuljanje na oba načina", Danijel je objasnio kako je završio pred kamerama, ali i zašto ne planira da napusti industriju.

- Bio sam u artiljeriji šest godina. Odlučio sam to još kada sam bio dete. Oduvek sam znao da idem u vojsku - otkrio je Danijel, ali dodao da "vojska menja ljude".

- Vozio sam kombije do velikih tenkova i jedva sam spavao. Ti si prvi koji ustaje, a zadnji koji zaspe. Pukao sam. Imali smo dve nedelje odmora, otišao sam i nikad se više nisam vratio. Bio sam dezerter godinu dana - rekao je.

Danijel je morao da odsluži osam meseci zatvora za dezerterstvo, a nakon toga se zaposlio u teretani kao čistač. Potom je počeo da radi kao lični trener i DJ, a jedan slučajan susret odveo ga je u pravcu industrije za odrasle.

- Dok sam radio kao DJ, imao samo jednu obožavateljku koja je radila kao dominatriks. Pričala mi je o jednom liku koji je u potpunosti strejt, ali snima gej porno filmove - rekao je.

Nakon toga ga je taj čovek pozvao i ponudio mu 750 funti za kratko snimanje.

- Zaradio 750 funti i želeo sam ponovo. "Zamisli, ako imam jedno snimanje nedeljno, to je 750 funti nedeljno!" - nastavio je Danijel.



Nakon toga, Danijel je odlučio da sam istraži industriju i prijavio se za posao u kompaniji "Lucas Entertainment", gde je prvo imao "skajp" intervju, a potom dobio trogodišnji ugovor.

- Gledao sam i "strejt" pornografiju, ali tu nema novca, a i u gej pornografiji ima mnogo manje konkurencije. "Lucas Entertainment" je najveća kompanija koja snima gej filmove za odrasle. Mnogo više novca ima u gej pornografiji - rekao je.

Njegova devojka Freja, koja je učestvovala u dokumentarcu, rekla je da je nije briga da li ljudi misle da je njen partner gej, jer zna istinu.

- Lažno je. Ljudi kažu da mora da je pomalo gej. Kad se vrati sa snimanja, ne želi da razgovara ni sa kim ko ima penis. Da su u pitanju filmovi sa ženama, onda bi ga privlačili ljudi sa kojima radi. Tog rizika nema. Ljudi mogu da sede kod kuće i misle da je gej, ali nije - objasnila je Freja šta misli o izboru karijere svog dečka.

- Ljudi van industrije misle da sam sigurno gej. Kažu: "Izgleda kao da uživaš". A ja kažem: "Hvala, to znači da sam dobar glumac". Ako sam gej, zašto ne bih "izašao iz ormara"? - dodao je Daniel.

Danijel je objasnio i zbog čega ne želi da ode iz porno industrije.



- Nisam akademski pametan. Ili je ovo ili ću raditi u skladištu, jer nemam kvalifikacije. Imam vozačke kvalifikacije, ali moram da zaradim novac čoveče. Drago mi je što sam našao porno-industriju, jer sada zarađujem više novca nego ikad. Sada vidim prednosti, čak i ne razmišljam o onome što moram da radim. Nisam tu zbog zadovoljstva, bez obzira na to šta neko misli. U poslu sam jer je to dobro plaćen posao i neću takav novac nigde zaraditi legalno - kaže on.



Iako njegov brat, koji je ge, kao i sestre znaju za njegovu karijeru, sa roditeljima nije toliko otvoren.

- Moja mama nema pojma da snimam porno-filmove. Zna da radim neki gej modeling, ali nikada ne bih mogao da joj kažem. Verovatno bi se samo smejala, ali ne mogu da prevalim to preko usta. Rekao sam sestrama, ali mama i tata su različiti - zaključio je Danijel.

Kurir.rs/The Sun/Foto: Printscreen/Instagram

Kurir