OVE OVCE NISU ZA ŠIŠANJE: Čoban nije znao šta ga je snašlo, a onda ga je OVAN UNAKAZIO od batina! (UZNEMIRUJUĆI VIDEO)

Jednan čobanin doživela je pravu nezgodu kada su se na njega ustremile, ni manje ni više nego ovce koje je čuvao!

Naime, dok ih je vodio pored puta, one su ga oborile na zemlju i prešle same na drugu stranu ulice. Jedna se zaustavila, počela da ga vuče za nogu, a on je uspeo da ga šutne nekoliko puta, nakon čega je ratoborna ovca odustala.

Taman što je došao sebi i ustoa, jedna od njih se zaletela i ponovo ga oborila, a tom prilikom je čobanin jako udario glavom o asfalt.

Kurir.rs/Foto: Printscreen

