Početkom septembra uragan Dorijan je stigao i do Floride.



Maksimalni naleti vetra išli su do čak 295 km/h.



Tada su milioni stanovnika od Floride do Karoline bili na oprezu, a nažalost došlo je i do ljudskih žrtava na Bahamima.



Ovih dana se pojavio snimak uragana Dorijan nad Floridom.



Bez obzira na svu opasnost i štetu koju je naneo, fascinantno i zadivljujuće izgleda zaista.

Kurir.rs / Foto: Printscreen

