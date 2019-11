OSNIVAČ TVITERA JEDE JEDNOM DNEVNO, A VIKENDOM NIŠTA! Bizarni život Džeka Dorsija ostavio sve u NEVERICI: Kad sam počeo sa POSTOM vreme kao da je usporilo!

Izvršni direktor "Tvitera" Džek Dorsi ima prilično neobične rituale kojih se pridržava i za koje kaže da mu pomažu da se nosi sa stresom.

On vodi strogu dijetu i zapravo jede samo jedan obrok dnevno, i to večeru. Za vikend, on ne jede apsolutno ništa. Onda kada jede, uglavnom za obrok ima ribu ili meso uz povrće, a za dezert pojede crnu čokoladu i neko voće.

Osim toga Dorsi nekoliko sati dnevno meditira, a svaki dan do posla pešači oko osam kilometara. Kako kaže, to mu pomaže da "izoštri vijuge".

Dalje, ovaj 42-godišnjak "težak" 5,3 milijardi dolara nikad se ne tušira toplom vodom, već dan započinje ledenom kupkom.

Prema njegovim rečima, ova rutina mu pomaže da mu dani traju duže i da uveče može lakše i brže da zaspi.

Dorsi često na svojoj društvenoj mreži objavljuje kako provodi svoj dan.

"Tokom dana, mnogo sam fokusiraniji", kaže on.

On je rekao za emisiju Bena Grinfilda da jednog dana želi da ima svoju porodicu, a da sada dok je samac, trenutno isprobava šta mu najviše odgovara.

Čudna ishrana

Najviše pažnje je privukla njegova ishrana. Naime, on jedini obrok ima u periodu između 18.30 i 21 sat. Ponekad sebi dozvoli i čašu-dve vina, ali kaže da ne preteruje sa pićem jer posle ne može da spava kako treba.

Od skora je odlučio da petkom i subotom ne jede apsolutno ništa. Od suplemenata i dodataka ishrani koristi samo tablete sa vitaminima.

Kako je rekao, prvi put kada je postio, bilo mu je veoma neobično.

"Imao sam osećaj kao da haluciniram. To je bilo čudno stanje. Ali sledeća dva puta kada sam to uradio, shvatio sam koliko su naši dani koncentrisani oko obroka i kada sam počeo sa postom, vreme kao da mi se usporilo", rekao je on.

Dorsi inače ne ide u teretanu, već kod kuće vežba svakog dana sedam minuta dnevno uz pomoć mobilne aplikacije.

