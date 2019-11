MERDEVINE SVIMA DOŠLE GLAVE! Prvo se devojke zakucale, a onda i krivac dobio po njuški! (VIDEO)

Snimak iz jednog američkog avanturističkog parka pokazuje kako mala nepažnja može svima da dođe glave.



Naime, dve devojke želele su da se provozaju na ogromnoj ljuljašci. Stavile su na sebe zaštitnu opremu, prikačili su ih na ljuljašku i podigli na nekoliko metara visine. Onda je momak koji radi u parku brže-bolje dotrčao da ih pusti, ali je, na žalost, zaboravio da skloni merdevine sa putanje kojom će se one kretati.



Kako ih je otkačio, tako su one silno zveknule u prepreku na putu. Radnik je tek tada shvatio da je zabrljao i pojurio da skloni merdevine, ali je zaboravio da se devojke i dalje klate. Tako su ga one potkačile u sledećem zamahu, a on je odleteo glavom pravo u, već pogađate, merdevine.



Kurir.rs / Foto: Printsreen

