TRESNUO JE U KLJUČNOM MOMENTU! Muž debelo zabrljao u igri stolicama, a ženu boli svaka koščica! (VIDEO)

U Indiji je organizovano nadmetanje parova u kojem muškarci treba da ređaju plastične stolice jednu na drugu, pa da njih podignu supruge. U početku to ide lako, ali kako se kula od stolica povećava, postaje sve teže popeti žene na njih. Tako je jednom od muževa dobro išlo do 18 stolice, ali mu je ona naredna napravila problem. Obgrlio je ženu oko struka, ali nije uspeo da je podigne dovoljno visoko. Potom ju je uhvatio u predelu butina, ubeđen da će to biti dovoljno, podigao i pustio, ali ne na sedište stolice.

Kurir.rs / Foto: Printscreen

Kurir