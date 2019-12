VEĆ 10 GODINA SVAKI DAN RADIM 100 SKLEKOVA! Ratni veteran danas izgleda OVAKO (FOTO)

Nik Ber, nekadašnji američki vojnik, danas ratni veteran i preduzetnik preko svog Jutjub kanala svakodnevno motiviše hiljade pratilaca svojim, pomalo rigoroznim izazovima. U jednom je videu objasnio da mu je ritual, koji je usvojio kada je imao 18 godina, pomogao da razvije disciplinu potrebnu za vojsku i zahtevne fizičke treninge.

Svaki dan je punih 10 godina radio 100 sklekova. Kaže da mu je taj ritual pomogao da od 18. do 28. godine ostvari brojne ciljeve koje je sebi zadao, ali i da je s tim izgradio mentalnu snagu.

foto: Printscreen/youtube

- Sa sklekovima sam počeo jer sam odrastao gledajući oca kako radi 100 sklekova svaki dan. Dok smo mi ostali doručkovali, on bi na kuhinjskom podu go do pojasa radio sklekove - priča Ber i kaže da je otac, osim što je radio sklekove ujutru, popodne uvek odrađivao i kondicioni trening.

Već pre kraja srednje škole Bare je usvojio istu rutinu koje se strogo držao i za vreme studiranja, što mu je, kaže, pomoglo i kada je odlučio da se prijavi u vojsku jer test fizičke spreme američke vojske od kandidata traži i da za dva minuta mogu mogu da urade 39 sklekova.

- Sklekovi su brzo postali moja strast, a onda sam zavoleoi fitnes - priča on i priznaje da je za deset godina bilo dana kada ih nije radio jer je bio bolestan, preumoran, na putu ili se jednostavno nije dobro osećao. Ipak, uglavnom se držao svoje dnevne rutine.

foto: Printscreen/youtube

Implementiranje tog rituala u druge aspekte života pomoglo mu je, kaže, da bude dosledan u svemu što radi, pa je brzo počeo i da diže tegove i sam sebi na razne načine pomera granice. Zato veruje da svako može imati koristi od onog što on naziva 'dnevnom stotkom'.

- Kad tek počnete, brzo ćete se umarati i sve će vas boleti - rekao je Ber za Men' Health, prisećajući se da su ga na početku boleli mišići ruku i grudi. Ipak, već nakon dve ili tri nedelje, poručuje, osećaćete se bolje, a pokreti će vam se polako sinhronizovati.

Što se tiče oporavka tela nakon 'stotke', tvrdi da se telo relativno brzo prilagodi novim izazovima - pogotovo jer u sklekovima nema dodavanja težine, uvek dižete 'samo' sopstvenu telesnu masu.

- Zbog toga ne opterećujete središnji nervni sistem do tačke kada ne biste mogli da se oporavljate na dnevnoj bazi - objašnjava i dodaje da, što su treninzi i vežbe napredniji, to su sklekovi više kao 'dodatak' nego kao posebna vežba.

foto: Printscreen/youtube

Kurir.rs/24sata.hr/Foto: Printscreen/Fejsbuk

Kurir