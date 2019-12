Životinje nas često iznenade svojim postupcima. Mi zamislimo da uradimo nešto na svoj način, ali njima se to ne dopada. One imaju svoje ustaljene navike, koje bi ljudi da im menjaju iz neke svoje lične zabave. Ali ne odstupaju one baš tako lako od njih. Ovaj hrčak je odličan primer.

Kurir.rs / Foto: Printscreen

Kurir