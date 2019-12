Nije baš lako dovesti u red nekog ko se podnapio, naročito u kada ga treba brzo otrezniti. No, na ovom mestu znaju kako da pripite goste ekspresno vrate u život. Prvo ide polivanje kofama vode po glavi, a ako to ne da rezultate, onda sledi spust niz tobogan, tačno do jezera. Od toga se, kažu, svaki pripiti gost sigurno trezni.

Kurir.rs / Foto: Printscreen

Kurir