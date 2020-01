MA NEK IDE ŽIVOT Došle iz Švice, strpale HARMONIKAŠE u GEPEK i povele kolce na ulici: 2 soma će sve rešiti! BOLI ME D*PE

Društvenim mrežama kruži snimak na kojem četiri devojke u luksuznom džipu švajcarskih registracija voze harmonikaše u gepeku, koji im sve vreme sviraju.

Kada im je skrenuta pažnja da je veoma opasno to što tako rade, devojka je zaustavila kola nasred bulevara i zaigrala kolce.

"Nemoj ovde", čuje se na snimku, ali devojke, koje su bile raspoložene, odlučila je da se baš provede nasred ulice. "Šta me boli đ**a, bre. Ništa to nije što dva soma dinara neće da reši", odgovara ona, izašla iz kola i zaigrala kolce. Potom je otišla do zadnjeg dela kola, otvorila gepek, gde su bila dva momka koji pevaju i sviraju na harmonici.

Zašto u Srbiji "svako misli da može da radi šta hoće", "Neka to pokuša u Švajcarskoj, svi se ovde iživljavaju. Kad pređu granicu, onda su kao bubice", samo su neki od brojnih komentara na ovaj video.

