OSTAVLJA BEZ DAHA! Kada se ovo dete pojavilo na bini svi su se smejali, ali je onda ona počela da đuska (VIDEO)

Deca često znaju da nas ostave bez daha svojim umećem, e baš to je uradila i ova devojčica na takmičenju i ritmičkom igranju. Kada je izašla na binu sa svojim kikicama i zauzela pozu iz publike su se čuli osmesi, ali ne osmesi podrške već neverice da će ta devojčica moći da ih ostavi bez daha. Međutim kada je krenula muzika, ova devojčica ih je već svojim prvim potezom razuverila. Skočila je i uradila špagu. Već tada je bilo jasno da se sprema nešto veliko. Magija se odvijala pred očima gledalaca a devojčica je radila nove i nove pokrete koje su svi u šoku pratili. Na kraju je nagrađena gromoglasnim aplauzom i sve one neverne Tome ostavila je bez daha. Ovaj video prosto morate da pogledate do kraja.

