PAZITE DA VAS NE NASAMARE! Surovi štos zavladao internetom i BAŠ JE BOLAN! (VIDEO)

Izazovi, podvale, poznate i kao prenkovi, trikovi... Malo, malo, pa neka nova zaraza zavlada internetom. Ova poslednja koja kruži društvenim mrežama prilično je bolna jer žrtva obavezno snažno tresne na zemlju. O čemu se zapravo radi. Dvoje drugara namame trećeg, sa pričom da hoće da snime klip u kojem njih troje stoje jedno do drugog, s tim da žrtva treba da bude u sredini. Onda joj kažu da će prvo oni zajedno skočiti, a potom to treba da uradi i ovaj u sredini. Međutim, kad ovaj to uradi i nađe se vazduhu, dvojica podlaca ga udaraju po nogama i ovaj garantovano pada na leđa. Evo kako su neke od žrtava prolazile.

