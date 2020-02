Krevet visok, a ti mali, pa još sa kratkim nogama. Uh, kakve su to muke! To najbolje zna ovaj korgi po imenu Tilman. On ima tek šest meseci i na sve načine pokušavao je da se popne do devojčice sa kojom obožava da se igra.

Probao je sa jedne, pa sa druge strane, skakao je i padao, uzimao zalet, koristio se jastucima, ali nije išlo. Na kraju, trebalo mu je malo podstreka od drugarice i - eto ga gore!

Kurir.rs / Foto: Printscreen

