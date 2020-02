MUDRA PRIČA ZA BOLJI PETAK! Posle ovih REČI nikada nećete odustati od CILJA, a samo je potrebno da imate JEDNU stvar

Jednog dana male žabe su se odlučile da se takmiče. Cilj je bio da dođu na vrh visoke kule. Okupilo se puno žaba koje su želele da se takmiće. Trka je počela, žabe su se brzo počele da se penju.

Niko iz publike zapravo nije verovao da će male žabe stići do vrha kule. Uzvikivali su: "Oh, preteško je! Nikad neće uspeti stići do vrha, nema šanse, kula je previsoka.“

Malene žabe su se počele rušiti jedna po jedna. Jedna žaba se neumorno penjala sve više i više...

Publika je nastavila da vičei: "To je preteško, niko neće uspeti!"

Sve više malih žaba je odustajalo, ali ona neumorna žaba je nastavila dalje, sve više i više. Nakon mnogo uloženog truda, stigla je do vrha. Nije odustala.

Svi su bili znatiželjni nati kako je ova malena žaba uspjela u ovom velikom izazovu.

Želite da znate tajnu uspeha ove žabe? Ova je malena žaba bila gluva. Ona se usredotočila na postizanje cilja, na nju nije uticalo nepoverenje publike.

Mudrost ove priče: Ignorišite pesimizam drugih, može vam oduzeti vaše snove.

Ako želimo da postignemo ciljeve, pogotovo u uslovima kada se nalazimo u negativnom okruženju, ponekad je najbolje praviti se gluvi. Ljudi koji vam ne pomažu da dođete do cilja, uvek će imati mišljenje i to, gotovo uvek, negativno. Oni zapravo žele vaš neuspeh. Ne obraćajte pažnju na njih jer ćete u suprotnom početi sumnjati u sebe.

Moć pozitivnih reči je velika, izaberite prave reči i ohrabrite druge u postizanju njihovih ciljeva. Budite pozitivni!

