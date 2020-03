NEVENA RISTIĆ JE SPAKOVALA ŽIVOT U TRI KOFERA: Kupila kartu u JEDNOM PRAVCU i otišla! A evo istine o životu u Americi

Pre više od tri godine novinarka Nevena Ristić kupila je karte u jednom pravcu i sa suprugom i jedanaestomesečnom bebom sela na avion za Ameriku. Život su spakovali u tri kofera, jedan ranac i krevetac na rasklapanje.

Iako je bila uverena da će joj samopouzdanje i osmeh na licu biti dovoljni da se prilagodi i ostvari sve svoje snove, kada je započela život u ovoj „obećanoj” zemlji, osećaj bliskosti s Amerikom, koji je imala ceo život, vrlo brzo je ispario zbog totalne različitosti njenog dotadašnjeg života i novog početka.

A onda je shvatila da mnogo ljudi ima problema s adaptacijom na novi način života i odlučila da pokrene blog pod nazivom „Američki san” kako bi im pomogla da se snađu u „džungli na asfaltu”.

Ideja o pokretanju ovog bloga nastala je zbog njene velike želje da neko drugi ima sve ono što ona nije imala kada je došla u Ameriku, a to su korisne informacije, saveti i mogućnost da osoba može nekome da se obrati. Blog obiluje praktičnim savetima tipa – koje su najkorisnije aplikacije za život, šta je skupo u Americi, koliko košta čuvanje dece, kako izgleda školski sistem, kako se može hraniti zdravije i odoleti izazovima brze hrane koja se nalazi na svakom koraku...

"Moj suprug, profesionalni fudbalski trener, dobio je posao u Americi. Kada smo shvatili da nam je to dobra prilika za novi početak, prigrabili smo je i stigli u Hjuston. Amerika danas jeste zemlja mojih snova jer mi nudi priliku da ih sve ostvarim, ali nije savršena u svakom pogledu. U ovoj zemlji se i danas najviše cene rad i trud – oni nekada mogu da prevaziđu i prestižne fakultete. Ipak, trebalo bi razumeti da moraš da imaš jaku želju da bi uspeo i da najčešće počinješ od nule", objašnjava Nevena Ristić.

Na pitanje s kojim snovima ljudi danas najčešće dolaze u Ameriku, ona odgovara da svako ima svoje razloge, ali sve više njih dolazi s prostom željom da normalno žive.

"Ima, naravno, različitih priča, ali sve više ljudi dolazi jer veruju da će u Americi imati ono što im trenutna životna sredina ne pruža. Najčešće se ruše snovi da se do uspeha dolazi preko noći i da pare padaju s neba, kao i da prilike samo čekaju one koji dolaze. Sve je drugo ostvarivo. Lakše je doći kada si mlad i spreman da se boriš, kada si sam i ne moraš da brineš o porodici, ali se ne bih zaklela da je to i najbolji način. Trebalo bi doći onda kada si spreman i znaš šta želiš od svog dolaska u Ameriku. Isto tako valja naći ljude koji ti prijaju. Ako se ograničimo samo na ljude s naših prostora, nećemo iskoristiti multinacionalni i multikulturalni potencijal koji Amerika nudi i biće nam skoro pa isto kao da smo ostali u svojoj zemlji", priča Nevena Ristić.

Kada opisuje svoje nove sunarodnike u jednom od svojih blogova, Nevena Ristić ističe da su Amerikanci nasmejani i ljubazni, ali ih realno nije briga za većinu stvari.

"Ako te nešto pitaju, ne zanima ih apsolutno ništa o tome ili ih zanima samo suština, tako da je zgodno naučiti da se kratko i jasno odgovara na njihova pitanja. U deset najvrednijih lekcija koje je naučila od Amerikanaca, Nevena Ristić navodi i savet „nema kukanja”, jer svako na svetu ima neki problem, ali je suština da ne kukaš, ne opterećuješ druge i budeš zahvalan što ti muka nije veća."

