POD OGROMNIM STE STRESOM I NE ZNATE ŠTA ĆETE OD SEBE? Postoji pravilo od 90 sekundi koje rešava VELIKI PROBLEM!

Džil Bolt Tejlor opisuje ljudsku sposobnost regulisanja tog neurološkog procesa koji ona naziva pravilom od 90 sekundi.

"Kad osoba ima reakciju na nešto u svojoj okolini, postoji hemijski proces u trajanju od 90 sekundi, bilo koji preostali emocionalni odgovor samo je osoba koja odlučuje da ostane u toj emocionalnoj petlji", objasnila je.

Naučnici kažu da stalna reakcija na stvari van naše kontrole ne samo što stvara bedu, već i skraćuje živote. Hronična reaktivnost stvara stresni biokemijski bumerang koji slabi imunološki sistem i povećava verojatnoću srčanog ili moždanog udara.

"Od trenutka kada pomislite da postoji pretnja i pokrene se krug straha, on će podstaknuti emocionalni sklop povezan s tim, što je reakcija na borbu ili beg. To će pokrenuti fiziološko izlučivanje norepinefrina ili besa u krvotok. Proleteće kroz vas i iskočiće iz vas za manje od 90 sekundi. Dakle, od trenutka kada pomislite da vam pomisao koja pokreće čitavu kaskadu događaja do hemijske reakcije imate 90 sekundi", objašnjava Tejlor.

Ključno je pričekati tih 90 sekundi da prođu smireno. To znači da ne treba povisiti glas i dizati ruke u vazduh, već duboko udahnuti i najbolje pogledati stvari iz drugačije perspektive. Šta biste vi savjetovali da se nekom drugom dogodi ono što se vama dešava?

Već za 90 sekundi uz miran pristup osećaj nelagode i besa biće manji, a samim tim i stres prouzrokovan događajem.

