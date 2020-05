IZOLACIJU STE IZDRŽALI, A EVO ŠTA VAS ČEKA: U maju su energije prosvetljenja, prognoze će vas totalno IZNENADITI!

Stiže nam snažan energetski talas i za nekih dva, tri dana će biti intenzivno na Zemlji, a zatim odmah i drugi i treći.

Sa ovim prvim talasom će mnogi osetiti vibriranje, glavobolju,mučninu, konfuziju, bolove u ramenima, rukama i gornjem delu kičme. Neki će osećati uznemirenosti ili nedefinisane nemire. Sa drugim talasom, koji dolazi dan dva nakon toga, mnogi mogu osećati emotivno nezadovoljstvo, neki i tugu, razočarenje, sećanja, nekih situacija ili podsećanje, sve ono što nisu otpustili. Bez obzira na simptome, ove energije su vrlo konstruktivne i donose puno obilja, povoljnih prilika, napredak. One su ustvari energije stvaranja.Ovo su energije koje će biti prisutne naredna 3, 4 meseca i zapravo su neophodne svakoj osobi, da raščisti nešto iz prošlosti ako do sad nije, kako bi oslobođeni išli dalje. Oni koji nemaju raščišćavanja iz prošlosti, dobijaju priliku da ponovo iskoriste povoljne okolnosti, koje su propustili iz nekog razloga.Sa ovim energijama, svi će dobiti obilje onog na čemu vibriraju. Oni na pozitivnim vibracijama, dobiće puno pozitivnog, oni na niskim će obiti puno toga što će ih opterećivati. Dakle dižite vibraciju, otpuštajte staro. Nekima, koji nisu raščstili sa svojim programima i uverenjima, mogu se ponovo pojaviti i strahovi.

U maju su energije prosvetljenja, koje se nastavljaju i idućeg meseca. Svi će se prosvetliti na neki način, manje ili više, kroz neke situacije kroz koje će prolazili. Doći će do jasnih uvida i spoznaja, koji dovode do odpuštanja. Kako će ko i na koji način otpuštati je individualno i zavisi na kom se duhovnom nivou nalazi.Sa ovim energijama dolazi snažna ekspanzija, indivdualna i kolektivna. Dolazi i kolektivno prosvetljenje, uglavnom je to samo prvi korak i još je nedovoljno za duhovno ali masovno će se ljudi buniti protiv vlasti, režima i sistema. Ljudi počinju da se bude i shvataju da su žrtve i robovi.U isto vreme je snažna borba dobra i zla. Kreću iznenađenja, otkrivanje, neverica( na globalnom nivou, puno otkrivanja svega ispod površine. Tamna strana svoje zlo više neće skrivati, pokušaće sa još nekim zakonima, ograničenjima, narednih meseci.Sve su ovo procesi i neće se završiti ove godine, trajaće a najviše u ovom ciklusu naredne 3 godine. Ovog meseca je energija snažnog izbora za svakog i imaćete izbor: ljubav ili strah, svetlo ili tama.Od ovog meseca će se nastaviti snažna aktivnost krunske čakre, više srčane čakre,mnogi će imati bljeskove svetlosti pred očima, osećaj da levitiraju, da se izdužuju ili osećaj da delovi tela rastu. Energetski simptomi će biti zaista snažni i pratiće ih glavobolje i problemi sa probavom i želucem, crevima, dok sve "neprobavljene" situacije ne otpustite, kako bi se mnogi sa otvorenom srčanom čakrom idućeg meseca usidrili na novoj, višoj, energetskoj platformi. Sve je jako ubrzano i još se ubrzava i samim tim su i simptomi snažniji.OVO CE BITI GLAVNI SIMPTOMI UZASCA U 2020 GOD. UZ GLAVOBOLJU, I PERIODICNO IMENJIVANJE UMORA I ELANA i BOLOVE U KIČMI.

Sledeća faza simptoma uznesenja

Dragi moji anđeli, uz ove simptome, koji su nam poznati postoje i drugi za one, koji su se otvorili i prihvatili promene. Sada nije toliko važno, koliko je ko u duhovnom svetu, koliko ima znanja nego koliko je otpustio uverenja iz proslosti, oprostio i koliko je otvoren da prihvati promene. Ostalima će ovi smptomi potrajati jos neko vreme:

- Većina ce imati otežane i teške, bolne noge, kao da je sav teret tela pao u noge.

- Pojačane senzacije, boje, ekstaza i trenutno prepoznavanje vibracije kod drugih, da li negativno ii pozitivno vibrira.

- Kada ste medju drugim ljudima moći ćete da "čujete" njihove misli, prepoznaćete umor i njihove osećaje,povremeno vidjanje fizičkim očima andjela, svetaca.

-Osećaj snažne energije i zapravo osećaj podizanja, levitacije energetski dok fizički stojite ili sedite. To mi se često dogadja i sad mogu da kontrolišem: Podići visoku vibraciju i energetski se izdizati iznad tela je prilicno zabavno i to je početak vezbanja stanja, kada ste fizički na jednom mestu, a energetski na drugom.

- Osećaj da rastete - jednom mi se dogodilo i izgleda ovako nekako: normalno radite svoju aktivnost i vibracija vam je toliko visoka i jos je mentalno podignete i imate osećaj da rastete, kao da imate dva tela ali jako rastete energetski - kao kuća u visinu a u isto vreme vaše fizičko telo radi normalno svoj posao.Neobicno je i teško opisati ali kroz krunsku čakru se vaša energija podize i kreće prema Univerzumu.

- Proširenje i stapanje- to mi je vec normalno i mogu kada god hoću, zabavno je, izgeda ovako: na početku vam je iznenada i kada ste pod velikim energetskim nabojem i visokoj vibraciji jednostavno osećate da se proširujete i počnete stapati sa stvarima: krevetom, stolicom, klupom, zavisi gde se nalazite, osećate da ste krevet a pritom imate osecaj blaženstva, ispunjenja i miline. Prelepo je i možete se stapati sa svim i sa svima jer sve je energija.To je jedan oblik jedinstva biti u jednom.

- Vizije (pred očma) geometrijskih figura i gradjevina, to će vecina sve više vidjati, to je šifrirani jezik Svetlosti I multidimenzionalnih bića i vremenom čete poceti da razumete značenje.

- Temperatura u telu- osećaj da gorite, zujanje u ušima i osećaj da su pune vode, neobicne glavobolje.

- Osećaj da jedan deo tela raste i to može trajati par minuta do pola sata.

- Prelazak u druge dimenzije - nalazite se negde u sledećem trenutku ste na drugom mestu i za par trenutak opet nazad, kao da se ništa nije dogodilo..Kad ste na visokoj vibraciji manifestujete trenutno i čim pomislite na drugu dimenziju ili poželite promeniti stvarnost, to se i dogodi i vrlo je zabavno. Zadnji put mi se dogodilo u Kauflandu, našla sam se za trenutak u potpuno drugoj trgovini u kojoj je bila polica sa crvenim proizvodima i za par trenutaka vratila pred policu sa povrćem.

- Snovi jasni i lucidni, ali i česti snovi da spavate i sanjate da sanjate,meni se to dogadja nekoliko meseci i ustvari kada dodjete do toga da shvatite da ste multidimenzionalno biće i na visokoj vibraciji, onda u ovim snovima se nadjete u drugoj dimenziji, probudite iz sna,u drugacijem svetu, medju drugačijim bićima, zavisi šta vas privlači, na drugoj planeti, a u suštini fizički spavate u svom krevetu dok noću "putujete" medju dimenzijama, ujutro se normalno probudite u svojoj svakodnevici.

Glavobolje su naglašene zbog snažnih aktivnosti krunske čakre i trećeg oka. Otvaranje i proširenje ovih čakri će izazivati glavobolje,vrtoglavice, osećaj na poručju krunske čakre i trećeg oka, a kod nekih i bol na dodir, na vrhu glave.

