PRODAJEM PRSTEN PREVARANTA KOJI ME LAGAO 4 GODINE: Devojka postavila HIT oglas nakon što je saznala SUROVU ISTINU (FOTO)

Zoi Bat (26) bila je u ljubavnoj vezi s 14 godina starijim muškarcem od 2015. godine, a potom su se verili i planirali venčanje.

Zaljubljena devojka otkrila je kako joj se verenik godinama iza leđa viđa s drugom. Ona je odmah tražila verenički prsten koji je ona njemu kupila. Ukratko, sada ga prodaje na internetu.

"Muški prsten na prodaju. U dobrom stanju s pokojom ogrebotinom, no još izgleda lepo - jedina stvar koja nije u redu s njim jeste to da je možda "zaražen" lažljivim prevarantskim muškarcem koji ga je nosio", napisala je Zoi na Fejsbuku uz svoj oglas.

Ona sada kaže kako joj je drago što je otkrila da je Pol vara pre venčanja, jer je u potpunosti sigurna da bi se to nastavilo i u braku.

"Ja sam zaprosila njega, a on je rekao kako sam ga preduhitrila jer je on ionako planirao zaprositi mene. Govorio je kako će ga s ponosom nositi jer je srećan što je sa mnom i želi da to svi znaju", ispričala je prevarena devojka.

