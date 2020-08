KUPALA SE, PA JE OSETILA ZUJANJE U UŠIMA! Mislila je da je od pritiska,a onda se uhvatila za uvo i osetila da nešto MRDA

Ros Vajn Džouns, poznata britanska kolumnistkinja, doživela je pravi horor na odmoru na jezeru u grofoviji Devon gde je slavila rođendan.

"Nakon kupanja, voda mi je ušla u uho. Sledećeg dana osećala sam se loše, ali mislila sam da je to zbog ruma koji sam pila na proslavi rođendana. Tri dana kasnije i dalje mi je bilo loše, a uvo me je bolelo" priča ona.

"Osećala sam da mi u uhu pucketa, zviždi, krcka, ali mislila sam da je to do promene pritiska pošto smo otišli i na izlet u planinu. Međutim, odjednom više nisam mogla ni da pričam ni sa kim i bilo mi je strašno muka. Na kraju sam morala da izađem iz kola i osetila da mi nešto izlazi iz uha. Bila sam uverena da je vosak, ali onda sam videla noge. To je bio pauk, i to veoma velik pauk. Mučnina je prestala praktično čim je izašao, ali trauma je ostala" kaže ona.

Ros je odmah otišla u hitnu pomoć kako bi joj lekari odstranili eventualna jajašca koja je pauk mogao da ostavi a ispostavilo se da ima upalu uha i labirintitis, a da je sve izazvao vodeni pauk koji joj je ušao u uvo dok se kupala.

